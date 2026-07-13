Un psiquiatra reveló nuevos detalles del vínculo entre el fallecido fundador de Mango y su hijo acusado de homicidio

BARCELONA.– La investigación por la muerte del fundador del gigante español de indumentaria Mango, Isak Andic, tomó nuevos rumbos el lunes, luego de que un psiquiatra que atendió al empresario y a su hijo –acusado de homicidio por la muerte de su padre– entregara mensajes de ambos a la jueza a cargo del caso en los que surgen detalles de la naturaleza de su vínculo.

La magistrada de la localidad de Martorell, en Barcelona, que recibió las evidencias investiga si la muerte de Andic en diciembre de 2014 durante una excursión de montaña en Montserrat fue accidental o si fue causada por el primogénito del empresario, Jonathan Andic.

Isak Andic llegó a hablar de su hijo Jonathan, en la imagen entrando al velatorio de su padre, como "una gota de agua mía" Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

El mismo lunes, la defensa del hijo del fundador de Mango presentó además un recurso contra la decisión de la jueza de aceptar la petición de la fiscal para incorporar a la investigación a una unidad especial de personas desaparecidas de los Mossos d’Esquadra, como se conoce a la policía de Cataluña.

El psiquiatra que expuso la tensión familiar

La primera novedad llegó de la mano del diario El País, que accedió a la declaración como testigo de Antoni Bulbena, psiquiatra especializado en trastornos de ansiedad que recibió a Isak y Jonathan Andic en un único encuentro, en marzo de 2023.

Según el medio español, la consulta surgió por derivación de la terapeuta familiar Julia Lüderwaldt, quien buscaba destrabar un conflicto que, para entonces, ya llevaba años instalado entre el fundador de Mango y su hijo mayor.

Isak Andic, Kate Moss y Carolina Herrera Europa Press via Getty Images

Según reconstruyó el medio, el primogénito del empresario mantenía un pedido de una especie de “herencia en vida” –cercana a los 40 millones de euros– para lanzar proyectos propios, ajenos a la empresa familiar.

De acuerdo con El País, Bulbena entregó a la jueza los mensajes de texto y audios que ambos le enviaron después de aquella sesión. En ellos, Jonathan le manifestó al especialista el “sufrimiento” que le generaba la “pésima” relación con su padre y le pidió ayuda para superar su profundo “malestar”.

Isak, por su parte, le habría agradecido al psiquiatra dos meses más tarde por el acompañamiento al comunicarle que discontinuaría las consultas para retomar la terapia con Lüderwaldt.

Jonathan Andic estuvo vinculado a la línea de moda masculina de Mango desde su creación Miquel Benitez/Getty Images

“He tenido que ceder”, le habría dicho al especialista para informarle de que debería seguir adelante con el pedido millonario de su hijo.

El diario español detalló que, según explicaron fuentes judiciales, el empresario terminó cediendo parcialmente al reclamo económico de su hijo, aunque con montos muy inferiores a los pedidos originalmente.

El País subrayó además que ese historial de fricciones no es un dato menor para la causa. La jueza instructora lo incluyó entre los siete indicios que, a su criterio, sostienen la acusación de homicidio contra Jonathan Andic.

Andic junto a la modelo Kate Moss, quien fue rostro de Mango Getty Images

En la resolución de prisión preventiva bajo fianza dictada en mayo, la magistrada hizo referencia a expresiones de resentimiento que el investigado habría volcado durante el proceso terapéutico, entre ellos, el de “sentir odio, rencor e ideas de muerte” y la de “culpabilizar a su padre” de su malestar.

La jueza, además, vincula el eventual móvil del crimen con un proyecto de Isak Andic para destinar parte de su fortuna a una fundación benéfica, que podría ser haber sido un “móvil económico” del presunto homicidio. El entorno de Jonathan rechaza la hipótesis de plano.

La defensa cuestiona el rol de los Mossos

Por otro lado, según informó el diario La Vanguardia, el abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, firmó el pasado 18 de junio un escrito para revertir la decisión de la magistrada de sumar a la investigación a la unidad central de personas desaparecidas de los Mossos, un cuerpo especializado en casos con pruebas indiciarias.

Esa unidad se incorporó al expediente en mayo, a instancias de la fiscal especial Teresa Yoldi, quien pretendía que sus integrantes redacten un informe que ordene y contextualice todos los elementos reunidos hasta ahora por los investigadores.

Sarah y Judith Andic testifican en el caso de su hermano

Para la defensa, esa tarea excede las funciones que la ley reserva a la policía judicial. Interpretar y ponderar la prueba, argumenta Martell, es una atribución exclusiva de los jueces, que no requieren de ese tipo de colaboración externa.

El abogado catalán apoya su planteo en un antecedente del Tribunal Supremo de 2021, en el que el magistrado Manuel Marchena calificó como una extralimitación sin respaldo legal que se invite a las fuerzas de seguridad a emitir juicios jurídicos sobre los hechos que investigan.

Mango fue fundada por Isak Andic, que emigró de Turquía a España a las 14 años con su familia

Martell retomó esa doctrina para sostener que la función de un agente policial se limita a recoger hechos, no a evaluar la credibilidad de denunciantes o denunciados.

Mientras tanto, la agenda judicial del caso sigue su curso. Tras una primera ronda de testimoniales en los tribunales de Martorell, aún restan declarar cinco testigos pedidos por la Fiscalía, entre ellos el CEO de Mango, Toni Ruiz, otros dos directivos de la firma, y dos agentes de la unidad de montaña que intervinieron en el rescate del cuerpo de Isak Andic.

Agencias AFP y Reuters y diario El País