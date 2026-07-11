EE.UU. reclama a Irán que libere el estrecho de Ormuz mientras los dos países intercambian amenazas

DUBAI.- Mientras Estados Unidos reclama a Irán una promesa pública de tránsito libre y seguro en el estrecho de Ormuz como parte de las negociaciones vigentes, ambos países continúan intercambiando amenazas que ponen en riesgo el acuerdo provisional para poner fin a la guerra, en medio de los repetidos enfrentamientos en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump intensificó las amenazas de nuevos ataques con misiles contra Irán en una serie de comentarios publicados en su cuenta de Twitter, Truth Social, después de que altos funcionarios estadounidenses exigieran a Irán que hiciera una declaración pública afirmando que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que atraviesen ese corredor vital no serán atacados.

Trump también hizo estos comentarios después de que en el funeral del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, se escucharan llamamientos abiertos para su asesinato.

El posteo de Trump

El sábado por la tarde, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, prometió que los iraníes continuarían vengando el asesinato de su padre, Ali Khamenei, cuyo funeral se celebró en todo Irán esta semana. En declaraciones transmitidas por la televisión estatal, afirmó que dicha venganza debe llevarse a cabo “sin duda”. Y tras ello alegó: “Es la voluntad de nuestra nación”.

El intercambio de amenazas se produjo tras varios días de ataques aéreos estadounidenses contra Irán , desencadenados por los ataques iraníes contra tres barcos en el estrecho, y los ataques de represalia iraníes contra naciones árabes de la región.

Estrecho de Ormuz

Hasta el momento, Teherán no ha cedido a las exigencias estadounidenses sobre el estrecho de Ormuz, insistiendo en cambio en que la ruta permanezca bajo su control y que se le permita cobrar tarifas a los barcos que transitan por él.

(260529) -- KHASAB, 29 mayo, 2026 (Xinhua) -- Imagen tomada con un teléfono móvil de buques mercantes varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán, el 29 de mayo de 2026. (Xinhua/Wen Xinnian) (jg) (da) (ce) Wen Xinnian - XinHua

Aún así las negociaciones entre ambos países siguen vigentes, tal como ratificó Trump este viernes tras asegurar que había aceptado el pedido de Irán de continuar con las conversaciones a pesar de la escalada de hostilidades de esta semana, si bien advirtió que el alto el fuego alcanzado entre ambas partes se había terminado.

Bajo este contexto, es que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, llegó a Omán el sábado para discutir los preparativos para el paso seguro de los barcos a través del estrecho. Previamente, un grupo de mediadores cataríes se reunieron con funcionarios en Teherán.

El contacto entre ambos países ocurre pese a que Irán acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo provisional al poner fin a las exenciones que permitían a Teherán a vender petróleo crudo en el mercado abierto en dólares estadounidenses. Washington las eliminó en respuesta a los ataques contra buques en el estrecho.

“Un baño de realidad: solo puede haber cumplimiento mutuo”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en X.

Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU.



That violation follows other violations and missteps by the United States.



Reality check: There can only be mutual compliance. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 11, 2026

Estados Unidos insta a los marineros a transitar por el estrecho siguiendo una ruta meridional, a través de las aguas territoriales de Omán. Irán ha declarado que el estrecho debe estar bajo su control exclusivo y que los buques deben comenzar a pagar tasas a Teherán. Durante décadas, el mundo lo ha considerado una vía marítima internacional.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados pasaban por allí. El control iraní del estrecho durante la guerra provocó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído drásticamente desde los máximos alcanzados en tiempos de guerra, de 120 dólares el barril.

Agencias AP y Reuters