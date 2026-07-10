Trump aceptó seguir negociando con Irán, pero lanzó una fuerte advertencia

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero insisitó en su advertencia de que el alto el fuego entre los dos países ha terminado.

La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán que desató el conflicto el 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad.

“Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado”, se jactó Trump desde su plataforma Truth Social.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, el mandatario sostuvo que para él, el alto el fuego de abril había terminado, y calificó a los funcionarios iraníes de “basura” y “gente enferma”.

El posteo de Trump

Trump acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril.

El presidente estadounidense también dijo en Ankara que hablaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado tratando con los iraníes, pero insistió en que dependía de Teherán volver a la mesa.

Ambas partes se atacaron en varias ocasiones esta semana: Teherán apuntó contra barcos comerciales y Washington llevó a cabo bombardeos en represalia, e Irán atacó activos estadounidenses en países de Oriente Medio con drones y misiles.

Según informó el Pentágono, los ataques se concentraron en instalaciones estratégicas destinadas a “debilitar la capacidad iraní de amenazar la navegación” en el estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por el que circula cerca de un tercio del petróleo que se comercializa en el mundo.

Washington acusa a Teherán de haber intensificado en los últimos días acciones de hostigamiento, incluyendo disparos y maniobras de interdicción contra petroleros, lo que elevó el riesgo para la navegación internacional.

La ofensiva se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que una nueva fase de ataques era inminente, aunque intentó restarles carácter de guerra abierta. “Todo lo que suceda, sucederá muy rápido”, advirtió. El mensaje reflejó la ambigüedad de la postura estadounidense: presión militar sostenida sin declarar formalmente el fin de las negociaciones.

Desde la perspectiva iraní, en cambio, es Washington quien incumplió compromisos asumidos en el acuerdo provisional, especialmente en lo referido a la seguridad regional y a la implementación de un alto el fuego más amplio que incluya otros escenarios de conflicto en Medio Oriente.

La incapacidad de Trump ⁠para poner fin a ⁠la guerra ha frustrado al presidente, cuyo Partido Republicano se enfrenta a las elecciones de mitad de legislatura a finales de este año en un ‌contexto de altos ​precios del combustible y descontento entre el electorado.

Agencias AFP, Reuters y AP