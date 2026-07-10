Netanyahu reveló que hincha por la Argentina en el Mundial, pero no por Messi

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que sigue de cerca a la selección argentina en el Mundial 2026 y que la apoyará en su encuentro contra Suiza el sábado, aunque aclaró que su simpatía deportiva no nace, en primer término, de la admiración por Lionel Messi, sino del vínculo político que mantiene con el Presidente, Javier Milei.

Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista de tono distendido en el Mojo Podcast, una de las plataformas de streaming más populares de Israel, conducida por el comediante Ben Ben Baruch.

Netanyahu apoya a la selección argentina.

La relación entre los mandatarios

Al ser consultado sobre a qué selección seguía en el torneo disputado en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, Netanyahu respondió sin dudarlo que a la Argentina. Cuando el conductor del ciclo dio por sentado que el motivo era Messi, el primer ministro lo corrigió: para él, antes que el capitán de la albiceleste, está el presidente argentino.

Netanyahu calificó a Milei como “un gran amigo de Israel” y lo definió como una figura de peso en el escenario internacional. El primer ministro elogió además los resultados de la gestión económica libertaria, en particular el giro hacia un esquema de libre mercado, y señaló que ambos suelen conversar sobre esos temas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su esposa Sara, el Presidente, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, en Jerusalén, el 19 de abril de 2026 Ohad Zwigenberg - AP

También hizo referencia a la cercanía del mandatario argentino con el movimiento religioso Jabad Lubavitch, un dato que el propio Netanyahu remarcó como parte de lo que lo acerca a Milei.

Recién en un segundo momento de la entrevista, el primer ministro reconoció el nivel futbolístico de los campeones defensores del título, a quienes definió como “un muy buen equipo”, y elogió a un jugador “particularmente experimentado”, en clara alusión al 10.

Consultado sobre si se sentía identificado con la longevidad deportiva del capitán argentino, Netanyahu evocó un encuentro personal que mantuvo con Messi durante una visita de este a Israel para disputar un partido amistoso, ocasión en la que el futbolista compartió un momento con chicos que atravesaban tratamientos oncológicos.

El Presidente, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

La declaración de Netanyahu llega en la previa del cruce de cuartos de final entre la Argentina y Suiza, previsto para este sábado.

Mientras el foco futbolístico está puesto en lo estrictamente deportivo, las palabras del primer ministro israelí volvieron a poner en primer plano la relación política que construyó con Milei desde que este asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

Desde entonces, el mandatario argentino se consolidó como uno de los aliados más visibles de Israel en América Latina.

En reiteradas oportunidades expresó su respaldo a las políticas del gobierno israelí y se comprometió públicamente a profundizar los lazos entre Buenos Aires y Tel Aviv, una postura que lo diferenció de buena parte de la región y que también le valió gestos de reciprocidad, como el que protagonizó ahora Netanyahu.