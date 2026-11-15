Eisenkot acusó a Netanyahu de amenazar la democracia y pidió investigar una presunta maniobra electoral

JERUSALÉN.– Gadi Eisenkot lanzó una dura advertencia contra Benjamin Netanyahu tras recibir el encargo de formar el próximo gobierno de Israel. Afirmó que la conducta del primer ministro saliente y de su entorno representa una “amenaza concreta, directa e inmediata” para la democracia y reclamó investigar una presunta maniobra para interferir en las elecciones del 27 de octubre mediante el uso de la Policía.

En X, advirtió que Netanyahu no debe seguir “ni un minuto más” en el poder y que, mientras permanezca en el cargo, no habrá nuevas elecciones “justas y legítimas”. Dijo que esa es la consideración principal de sus negociaciones para formar gobierno.

התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית.



לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה.

אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה… — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 15, 2026

El mensaje llegó después de que el programa Uvda, de la cadena Canal 12, revelara detalles sobre el arresto de tres activistas del partido árabe Ra’am durante la jornada electoral. Según la investigación, la oficina de Netanyahu habría acercado información falsa a la Policía para provocar detenciones y respaldar la denuncia del premier de que los partidos árabes habían “robado” los comicios.

El informe señaló que Ido Norden, jefe de Gabinete de Netanyahu, llamó a la Policía el día anterior a la votación para denunciar a militantes de Ra’am y derivó a los agentes hacia una supuesta fuente de inteligencia, un exfuncionario de la oficina del primer ministro. Los datos sobre tres hombres beduinos motivaron un operativo en Rahat: en la madrugada del 27 de octubre, agentes allanaron viviendas y detuvieron a los sospechosos por una presunta compra de votos.

Gadi Eisenkot, líder del Partido Yashar Gil Cohen-Magen - dpa DPA

La Policía dijo que había encontrado sobres con grandes sumas de dinero. Sin embargo, los tres hombres fueron liberados, no se presentaron cargos y no surgieron pruebas relevantes. La Policía reconoció ante un tribunal que había registrado una vivienda sin orden judicial. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, y la División de Investigaciones policiales examinan si la información fue plantada para provocar los arrestos.

Netanyahu y el Likud difundieron las detenciones como evidencia de irregularidades y luego las utilizaron para cuestionar el resultado. La oficina del primer ministro rechazó las acusaciones contra Norden: afirmó que recibió información sobre un posible delito y que se limitó a poner a la persona en contacto con la Policía. Calificó de falsas las versiones sobre una intervención adicional y advirtió que podrían dar lugar a una demanda por difamación.

El programa también informó que el jefe del Shin Bet, David Zini, pidió autorización para intervenir los teléfonos de cinco legisladores árabes; la fiscal general habría rechazado el pedido por falta de pruebas. Eisenkot pidió explicaciones inmediatas a la Policía y al Shin Bet, y anunció que impulsará una comisión de investigación sobre la eventual intervención de la oficina del primer ministro. También vinculó el caso con QatarGate, por las sospechas de vínculos de personas próximas al gobierno con intereses cataríes.

Gadi Eisenkot, líder del Partido Yashar Gil Cohen-Magen - dpa DPA

El caso irrumpe en una negociación decisiva: el bloque de Netanyahu perdió la mayoría y el presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot, líder del partido Yashar, formar gobierno. Ningún bloque reúne los 61 escaños en la Knéset y los partidos árabes, con 19 bancas, pueden resultar decisivos. Netanyahu había advertido contra una coalición que dependa de ellos.

Para Eisenkot, el caso excede la disputa por la coalición: el uso de las fuerzas de seguridad para desacreditar a una parte del electorado pondría en riesgo la legitimidad de futuras elecciones. La posible manipulación sigue bajo investigación.

Agencias AP y AFP