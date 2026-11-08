Eisenkot advirtió que Israel está cerca de un “punto de no retorno” y enfrenta el desafío de formar gobierno

JERUSALÉN.– El exjefe del Ejército israelí Gadi Eisenkot recibió el encargo de formar un nuevo gobierno con la promesa de poner fin a la era de Benjamin Netanyahu, pero reconoció que enfrenta uno de los desafíos políticos más complejos de la historia reciente del país. Debe construir una coalición estable en medio de profundas divisiones parlamentarias, mientras Israel atraviesa un escenario de emergencia y mantiene varios frentes de conflicto abiertos.

“Nos encontramos en un estado de emergencia, acercándonos a un punto de no retorno para el Estado de Israel. Debemos formar un gobierno de emergencia nacional”, afirmó Eisenkot este domingo, después de recibir formalmente de manos del presidente Isaac Herzog la tarea de constituir un nuevo Ejecutivo. “Existe una gran urgencia por un nuevo liderazgo, un liderazgo al que la gente pueda mirar a los ojos y en el que pueda confiar”, agregó ante periodistas en la residencia presidencial de Jerusalén.

El dirigente, líder del Bloque del Cambio, aseguró que trabajará para formar un gobierno de amplia base lo antes posible, aunque reconoció que el proceso será “extraordinariamente complejo” y requerirá “medidas políticas creativas y poco convencionales”.

ישראל צריכה ממשלה חדשה.



ישראל צריכה מנהיגות שתישא על נס את המשותף לנו ותפתח את הדרך לעידן חדש - עידן של ציונות, סולידריות ורעות.



המשימה קשה והמלאכה עוד רבה, אך אני מאמין שההצלחה בהישג יד.



ישראל חייבת לנצח. ואעשה הכל על מנת שכך יהיה.



בעזרת השם, נעשה ונצליח!🇮🇱 pic.twitter.com/JB4eAXAdty — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 8, 2026

Las declaraciones reflejan la urgencia de un recambio político en un país que, según el propio Eisenkot, atraviesa uno de los momentos más frágiles de su democracia. Israel enfrenta amenazas de seguridad en varios frentes, entre ellas la posibilidad de un ataque iraní, mientras siguen pendientes los avances hacia la paz en Gaza y las negociaciones con el Líbano y otros países vecinos.

El presidente Herzog, que el sábado había anunciado su decisión después de consultar a las distintas fuerzas políticas, destacó que Eisenkot recibió un respaldo claro de la mayoría de los legisladores como el candidato con mayores posibilidades de conseguir la confianza de la Knesset, el Parlamento israelí. “Espero que haga todo lo posible para constituir un Ejecutivo que represente a todo el país. El pueblo desea profundamente un Gobierno estable”, afirmó.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibe al exjefe del Estado Mayor israelí y líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en la residencia presidencial en Jerusalén, antes de encargarle la formación de un gobierno Menahem Kahana - dpa DPA

En las consultas parlamentarias, Eisenkot consiguió el respaldo de 67 legisladores, frente a los 46 que recomendaron a Netanyahu. Sin embargo, ese apoyo no se traduce automáticamente en una mayoría para gobernar. La Knesset tiene 120 bancas y necesita al menos 61 para investir un nuevo Ejecutivo.

El partido Yashar, liderado por Eisenkot, obtuvo 21 escaños, mientras que la alianza de cuatro formaciones que integra el Bloque del Cambio reunió 48. A ellos podrían sumarse los 19 legisladores de los dos partidos que representan a la minoría árabe, que consiguieron una representación sin precedentes. Del otro lado, el Likud de Netanyahu fue la fuerza individual más votada, con 27 bancas, pero su coalición religioso-nacionalista quedó en 53, por debajo de la mayoría necesaria.

Las divisiones de la oposición

Uno de los principales obstáculos para Eisenkot es la resistencia de algunos de sus potenciales socios a recurrir al apoyo de las formaciones árabes para garantizar la estabilidad parlamentaria. Avigdor Liberman, líder de Israel Nuestra Casa, descartó tanto un gobierno de unidad con Netanyahu como un Ejecutivo en minoría que dependa de los partidos árabes.

Liberman, sin embargo, flexibilizó su posición respecto de una eventual alianza con los partidos ultraortodoxos, siempre que acepten una ley que obligue a los hombres de esas comunidades a cumplir el servicio militar, una de las principales demandas del Bloque del Cambio.

“Dada la realidad actual, para evitar nuevas elecciones y poner fin a la era de Netanyahu, no queda más remedio que tomar decisiones difíciles y resolver las cuestiones en las que sea posible mostrar flexibilidad y encontrar un terreno común”, sostuvo.

Avigdor Liberman

La cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos constituye otro foco de tensión. Mientras el partido de Naftali Bennett exige que esos sectores cumplan con el servicio militar obligatorio, las formaciones religiosas se oponen a esa posibilidad, lo que complica cualquier negociación para incorporarlos a una coalición.

En ese contexto, Eisenkot apeló directamente a sus adversarios del Likud y de Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich, para que respalden un gobierno bajo su conducción si realmente consideran que el país necesita unidad. Entre sus condiciones para integrar el nuevo Ejecutivo enumeró el reconocimiento de Israel como un Estado judío y democrático, el servicio nacional obligatorio para todos y el compromiso de destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas, al que definió como una organización terrorista.

Netanyahu, que permanecerá como primer ministro hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, había pedido el sábado la constitución de un gobierno de unidad entre todas las fuerzas del campo nacional y sionista, aunque excluyó expresamente a los partidos árabes. El actual jefe de gobierno no aclaró si estaría dispuesto a integrar una administración encabezada por su rival.

El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, habla durante una conferencia de prensa junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, en la oficina del presidente en Jerusalén ILIA YEFIMOVICH - AFP

Eisenkot dispone de 28 días para formar gobierno, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, Herzog podría encomendar la tarea a otro legislador, probablemente Netanyahu. Si tampoco consigue reunir los apoyos necesarios, Israel podría verse obligado a convocar nuevas elecciones.

Mientras avanzan las negociaciones, el Bloque del Cambio prevé comenzar a disputar espacios de poder en la Knesset incluso antes de la formación del nuevo Ejecutivo. Su primera iniciativa sería reemplazar al presidente del Parlamento, Amir Ohana, del Likud, para ganar influencia sobre la agenda legislativa.

Agencias ANSA y Reuters