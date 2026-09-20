El avance de AfD en el este de Alemania hace que algunos inmigrantes se pregunten si todavía pertenecen al país

ROSTOCK, Alemania.– Shahd Najeeb todavía recuerda el trauma de haber huido de los combatientes de Estado Islámico durante la guerra civil siria. Más de una década después de haber encontrado refugio en Alemania, ahora teme que ya no sea bienvenida allí.

“Cuando pienso en el momento en que dejamos Siria, todavía no sé cómo logramos salir adelante”, dijo desde su casa en Rostock, sobre la costa báltica alemana. “Fue como una pesadilla”.

Najeeb y su esposo, Mahmoud Hmouech, huyeron de su hogar en Deir al-Zor, en el este de Siria, y reconstruyeron sus vidas en Alemania, donde él trabaja en una peluquería y ella sirve comidas en escuelas locales. Tienen dos hijos pequeños.

Refugiados llegan a Alemania Archivo

“Estamos agradecidos con el pueblo alemán por habernos recibido y por habernos dado paz y seguridad”, dijo Hmouech. “El trabajo que hacemos es una pequeña forma de mostrar nuestro agradecimiento”.

Forman parte de los más de 900.000 sirios que viven en Alemania, la mayoría de los cuales llegó como solicitante de asilo durante la guerra civil.

Pero a medida que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) gana apoyo y la inmigración vuelve al centro del debate político, los migrantes aseguran que crece la hostilidad hacia los extranjeros.

Reuters habló con 20 personas de origen migrante en Rostock y en la cercana ciudad de Schwerin. Muchas de ellas se han convertido en ciudadanos alemanes y llevan años viviendo en el país.

La mayoría afirmó haber sufrido más episodios de abuso antiinmigrante durante los últimos años, desde comentarios agresivos hasta exigencias para que regresaran a sus países de origen. Una mujer dijo que un vecino le arrojó desde un balcón agua con mal olor.

Sus preocupaciones aparecen mientras AfD gana impulso en todo el este de Alemania.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el estado donde viven Najeeb y Hmouech, en el antiguo este comunista, los sondeos indican que AfD se encamina a convertirse en el partido más votado en las elecciones de este domingo.

Manuela Schwesig, Ministra-Presidenta de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, anuncia un nuevo contrato importante para el astillero Neptun Bernd Wüstneck - dpa DPA

A comienzos de este mes, el partido, que busca restringir la inmigración y habla de “remigración” —es decir, enviar a extranjeros de regreso a sus países de origen—, ganó por primera vez unas elecciones regionales importantes en Sajonia-Anhalt, otro estado del este.

Varios de los entrevistados, incluidos trabajadores de la salud, el turismo, la educación y los servicios gastronómicos, dijeron que considerarían dejar Rostock o Schwerin si el clima continuara deteriorándose.

“Este país es para los alemanes”

Sentada en el pequeño departamento de la familia en el norte de Rostock, donde los dibujos de sus hijos cubren una pared y los juguetes están cuidadosamente apilados en las esquinas del living, Najeeb habló mientras sus hijos, de 6 y 4 años, jugaban cerca.

Najeeb, que estudió física en Bagdad y luego trabajó como diseñadora de joyas en Siria, recordó que una vez se detuvo en un supermercado después de recoger a sus hijos de la escuela cuando, según contó, un anciano en silla de ruedas le gritó que ella no pertenecía a Alemania.

“Este país es para los alemanes”, le gritó.

Elif Eralp, candidata de la izquierda radical en Berlín, celebra su triunfo JENS SCHLUETER - AFP

“El dolor que experimenté en Rostock es un tipo de dolor nuevo que nunca antes había sentido”, dijo Najeeb.

“Sentís la injusticia porque no hiciste nada malo. Trabajé mucho para construir una vida y después viene alguien y te trata como basura”, agregó, con la voz quebrada.

Recordó que su hijo le preguntó: “Mamá, ¿por qué te está insultando? ¿Qué le hiciste?”. Sin saber cómo explicárselo, le dijo que quizás el hombre no estaba bien.

Sahra Wagenknecht, fundadora de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), interviene en un acto de campaña de la BSW en el Neuer Markt, previo a las elecciones estatales de Mecklemburgo-Pomerania Occidental Danny Gohlke - dpa DPA

Fuerza laboral

AfD nació en 2013 como un partido euroescéptico y su tono antiinmigrante se endureció notablemente después de la decisión de la entonces canciller Angela Merkel de abrir temporalmente las fronteras de Alemania en 2015, lo que permitió la entrada de alrededor de un millón de migrantes y refugiados, aproximadamente un tercio de ellos sirios que huían de la guerra civil.

Desde entonces, pasó de ser un movimiento marginal a convertirse en el partido más popular de Alemania y encabeza los sondeos nacionales por delante de los conservadores del canciller Friedrich Merz.

Leif-Erik Holm, principal candidato de AfD en las elecciones del domingo, afirma que no tiene “absolutamente ninguna objeción” a la inmigración de trabajadores calificados. Según él, quienes deberían ser deportados son los más de 250.000 extranjeros que no tienen derecho legal a permanecer en Alemania.

Sin embargo, los críticos sostienen que el problema más amplio es la atmósfera generada por una retórica que, según afirman, apunta contra los extranjeros en general.

Durante un debate televisado el miércoles, la jefa del gobierno regional, la socialdemócrata Manuela Schwesig, acusó a AfD de “generar un miedo generalizado con sus declaraciones sobre la remigración y sobre trabajadores de distintos orígenes culturales”.

“Me parece terrible que personas que trabajan aquí, que hacen su aporte y pagan sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, tengan miedo y no se sientan cómodas”, dijo.

Refugiados de Siria llegan a una estación de tren en Dortmund, Alemania, el 6 de septiembre de 2015 Martin Meissner - AP

Durante el debate, Schwesig y Holm respondieron una pregunta de un ingeniero de diseño preocupado por la posibilidad de perder a un valioso dibujante marroquí debido a los insultos racistas que, según dijo, sufría habitualmente en la calle.

Holm afirmó que era “naturalmente una pena que exista un clima de ese tipo”. Sin embargo, responsabilizó al gobierno por permitir la inmigración ilegal y por deportar solo a una pequeña parte de los extranjeros que oficialmente están obligados a abandonar el país.

El debate también tiene implicancias económicas.

Alrededor de 50.000 personas de origen migrante trabajan en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Los economistas han advertido que, al igual que otros estados del este con bajas tasas de natalidad y una población envejecida, la región necesitará más trabajadores calificados.

Según datos de la oficina de empleo alemana, unos 316.000 ciudadanos sirios —sin contar a los sirios que adquirieron la nacionalidad alemana— trabajan en Alemania. La mayoría tiene empleos de tiempo completo sujetos al pago de contribuciones a la seguridad social.

Migrantes y refugiados en un centro de acoplo en Berlín, Alemania, el 4 de enero del 2016 Markus Schreiber - AP

Su tasa de desempleo supera el 30%, pero los datos muestran que cuanto más tiempo permanecen en el país, más probabilidades tienen de encontrar trabajo. Las cifras de 2023 indican que, entre quienes llevan siete años o más en Alemania, más del 60% tiene empleo.

Muchos sirios dicen que esperan regresar a su país si las condiciones mejoran. Otros, entre ellos Najeeb y Hmouech, ven cada vez más su futuro en Alemania.

Si el ascenso de AfD modificará esa perspectiva sigue siendo una incógnita.

Hmouech dice que no quiere que sus hijos crezcan sintiéndose rechazados por la sociedad que consideran su hogar.

“Al final del día, la familia está primero”, dijo.