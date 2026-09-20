Ed Sheeran habló sobre Gaza tras las críticas y la salida de los músicos de su gira

Ed Sheeran se refirió este sábado por la noche al conflicto entre Israel y Palestina durante su recital en Filadelfia, después de una semana marcada por las críticas que recibió y la salida de los artistas que lo acompañaban en su gira. Frente al público del Lincoln Financial Field, el músico británico afirmó que lo que ocurre en ese territorio es “catastrófico, injustificable y desproporcionado” y reconoció que tomó “decisiones difíciles” y cometió “errores”.

En las filmaciones del momento que circularon por las redes sociales, se puede ver al cantante tomar el micrófono y pararse solo en el frente del escenario para pronunciar un extenso discurso antes de comenzar con su show. Su intervención fue recibida con una ovación por parte del público.

“Esto no es como suelo abrir el show, pero antes de tocar algunas canciones esta noche, espero que esté bien si digo algunas palabras sobre esta última semana”, comenzó Sheeran.

Ed Sheeran se refirió al conflicto entre Palestina e Israel

El artista explicó que está acostumbrado a recibir cuestionamientos por su música, pero señaló que esta vez las críticas estuvieron relacionadas con un asunto que excede a sus canciones. “He tenido que tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores y lo lamento mucho. No quiero decepcionar a los fans”, sostuvo.

Sheeran se presentó sin los artistas de apoyo que formaban parte del Loop Tour, quienes, como informó LA NACION, se retiraron en solidaridad con el rapero Macklemore después de que fuera apartado de la gira por sus expresiones a favor de Palestina. El británico defendió su decisión de continuar con los conciertos, aunque cuestionó que los responsables de los estadios puedan condicionar previamente el contenido de los espectáculos.

“Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos y eso me importa muchísimo. Honrar mi compromiso con mis fans también es completamente central para quien soy. Por eso estoy aquí esta noche, solo, y continúo con mi gira”, expresó.

Luego agregó: “Estoy muy preocupado por la idea de que los recintos deban aprobar previamente los shows. Esto sucede en muchos lugares en los que actúo alrededor del mundo, pero nunca debería suceder en el mundo libre”.

el músico abordó directamente su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina y explicó que intenta que sus canciones y recitales funcionen como espacios de encuentro Andy Kropa - Invision

“He tratado durante mi carrera de no ser un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis shows sean sobre la unidad, no sobre la división; sobre la humanidad, no sobre la política”, señaló. Sin embargo, consideró que ya no podía permanecer en silencio. “Este es un asunto humanitario y ya no puedo ocultar cómo me siento al respecto”, afirmó.

“Lo que ocurrió en Israel y en el festival Nova el 7 de octubre fue horripilante y agrava siglos de dolor judío. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”, manifestó.

Sheeran dijo además que tenía “el corazón roto” por “la escala de la devastación y la pérdida de vidas de civiles y niños” y sostuvo que “la injusticia sistémica” que se observa “no puede ser ignorada”.

El músico agradeció entonces la presencia de sus seguidores y reafirmó que sus recitales continuarán abiertos a personas con distintas opiniones. “Este concierto todavía es un lugar donde todos son bienvenidos. Todos aquí pueden estar al lado de personas que tienen posiciones opuestas y con las que no coinciden en todo. Pero todos podemos coincidir en cantar estas canciones”, expresó antes de tomar su guitarra. “Estas canciones son sobre el amor, la esperanza y la unidad”, concluyó.

La salida de Macklemore y la crisis en la gira

La controversia comenzó después de que Macklemore, quien participaba como telonero de Sheeran, gritara “¡Palestina libre!” durante el recital del 5 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El rapero también había aclarado ante los espectadores judíos que sus cuestionamientos a Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidos contra la comunidad.

El lunes 14 de septiembre anunció que había sido excluido de la gira. Según su versión, Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium de Massachusetts, había sumado a otros dueños de recintos a un ultimátum: si Macklemore continuaba en el programa, Sheeran no podría utilizar sus estadios.

El rapero había aclarado que sus cuestionamientos a Israel y sus denuncias sobre la situación en Gaza no estaban dirigidos contra la comunidad judía Jack Plunkett - Invision

La promotora Messina Touring Group confirmó que los recintos se negaron a recibir al rapero. Kraft defendió la decisión y la relacionó con lo que describió como antecedentes de retórica e imágenes antisemitas por parte del artista. Macklemore rechazó que sus intervenciones tuvieran ese carácter.

Sheeran sostuvo que la exclusión fue una decisión de los promotores y no suya. En un comunicado publicado el martes, aseguró que había intentado evitarla, pero señaló que tampoco abandonaría los conciertos, al equipo de la gira ni a las personas que dependen laboralmente de ella.

Tras ese mensaje, los artistas que lo acompañaban anunciaron su salida. Entre ellos estuvieron Finneas -hermano y colaborador de Billie Eilish-, la banda danesa Lukas Graham y el cantante irlandés Aaron Rowe. Algunos cuestionaron que el poder económico de los propietarios de estadios pudiera condicionar las expresiones de los músicos sobre Gaza. Sheeran también fue criticado por activistas como Greta Thunberg y por Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd.