Europa atraviesa momentos de suma preocupación. El bajo nivel del río Danubio puso a las centrales hidroeléctricas que utilizan este afluente al borde del cierre y numerosos gobiernos de Europa Central y Oriental están tomando medidas para ahorrar electricidad. Mientras tanto, el fenómeno revela secretos escondidos bajo el agua.

La sequía persistente y las sucesivas olas de calor extremo privaron de agua a uno de los ríos más grandes de Europa, lo que llevó este lunes los niveles del Danubio en la capital de Hungría, Budapest, a alrededor de 10 centímetros, muy por debajo del anterior mínimo histórico de 33 centímetros registrado en 2018.

No se espera que los niveles de agua aumenten en ese afluente en los próximos días, ni siquiera semanas, ya que no se pronostican lluvias significativas y, mientras una nueva ola de calor extremo se cierne sobre la región con máximas diurnas que superan los 38 grados Celsius, el consumo de electricidad y agua va en aumento.

Un mamut bajo el Danubio

En la orilla del Danubio, cerca de la localidad de Ruse, en Bulgaria, salieron a la luz restos de un antiguo mamut. El río dejó al descubierto unos huesos que, según los investigadores del Museo Regional de Historia local, pertenecen a un ejemplar de “Mammuthus primigenius”, conocido comúnmente como mamut lanudo.

Hasta ahora, los investigadores encontraron e identificaron una mandíbula, colmillos, una escápula, costillas y otros fragmentos óseos, pero gran parte del esqueleto probablemente sigue enterrada.

El conservador del museo, Krasimir Kirov, señaló que el animal, de casi cinco metros de altura, pesaba más de siete u ocho toneladas y podría haber sido arrastrado hasta ese punto por el Danubio, donde a lo largo de milenios se acumularon restos de animales prehistóricos. La especie existió aproximadamente entre hace 500.000–800.000 años y hasta hace unos 7.000–10.000 años.

El bajo nivel del río Danubio revela secretos: desde un mamut hasta un buque de la Segunda Guerra Mundial. captura de redes

Buques de guerra que se asoman gracias a la bajada del río

La alarmante bajada del nivel de agua del río Danubio expuso decenas de buques de guerra nazis hundidos en la Segunda Guerra Mundial, principalmente cerca de Prahovo (Serbia) y en tramos de Hungría.

Estos barcos formaban parte de la flotilla del mar Negro de la Alemania nazi. En 1944, mientras se retiraban del avance de las fuerzas soviéticas, los propios alemanes hundieron deliberadamente cerca de 200 embarcaciones para evitar que cayeran en manos enemigas.

El bajo nivel del río Danubio revela secretos: desde un mamut hasta un buque de la Segunda Guerra Mundial. captura de redes

Qué sucede con las centrales hidroeléctricas que dependen del Danubio

La única central nuclear de Hungría —la planta de Paks, construida en la era soviética y con cuatro reactores— se encuentra al borde de apagarse por completo por primera vez en sus 44 años de servicio. En los últimos días, apenas producía 240 megavatios de energía en lugar de los 2000 habituales.

La extensión del río Danubio. @es.wikivoyage.org

Las fuerzas armadas de Rumania utilizaron este lunes 180 kilogramos de explosivos para volar roca cerca del canal Bala, en el bajo Danubio, en un esfuerzo por redirigir agua hacia el cauce principal del río y en dirección a la central nuclear de Cernavoda, de propiedad estatal.

En Serbia, la principal central hidroeléctrica del país opera a apenas el 20% de su capacidad debido al mínimo récord de agua en el Danubio, lo que llevó al primer ministro Djuro Macut a encabezar una reunión de emergencia el lunes centrada en los problemas energéticos.

Características del río Danubio

El afluente tiene una extensión de 2857 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en el segundo río más largo de Europa, superado únicamente por el río Volga.