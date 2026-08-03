Un ferry se incendió frente a las costas de Indonesia: dejó al menos cinco muertos y 41 desaparecidos

SURABAYA.– Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecían desaparecidas luego de que un ferry de pasajeros se incendiara este domingo frente a las costas de Java, en Indonesia. La embarcación transportaba a 271 personas y 225 pudieron ser rescatadas.

El Mutiara Sentosa 2 había partido desde Surabaya, la segunda ciudad más poblada del país, con destino a Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi. A bordo viajaban 232 pasajeros y 39 tripulantes.

El buque quedó casi íntegramente tapada por una columna de humo

El fuego comenzó entre las 6 y las 7 de la mañana cuando el ferry navegaba cerca de la regencia de Sumenep, según informó la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

La empresa operadora, PT Atosim Lampung Pelayaran, notificó el incidente a los rescatistas de Surabaya aproximadamente una hora después. De acuerdo con la compañía, el capitán alcanzó a comunicar que la embarcación se incendiaba cerca del extremo norte de la isla de Madura, pero luego se perdió el contacto.

Uno de los videos compartidos en redes sociales muestra parte de la situación que vivieron los pasajeros arriba del barco

Las autoridades localizaron el ferry alrededor de las 9.45, a unos 35 kilómetros al norte de la isla de Buruan Sapudi, gracias a la comunicación con el buque de carga Meratus Project 3. Esa embarcación no pudo aproximarse debido a que transportaba material inflamable.

Las imágenes difundidas por Basarnas mostraron una espesa columna de humo negro que cubría buena parte del ferry. En distintos videos publicados en redes sociales se observó a numerosos pasajeros con chalecos salvavidas aglomerados sobre la cubierta, el puente y la proa del buque, mientras esperaban ser evacuados. Algunos se tiraron al mar para escapar del fuego.

Algunas de las personas que se encontraban en el barco decidieron saltar del mismo

Finalmente, un remolcador y otra embarcación que circulaba por la zona lograron acercarse poco antes de las 10 y comenzaron con las tareas de rescate. Para la tarde de este domingo, distintos barcos habían evacuado a 225 pasajeros y tripulantes.

Los equipos de emergencia enviaron una embarcación desde Surabaya, aunque estimaron que demoraría alrededor de seis horas en llegar. También partió hacia el lugar una lancha neumática del puesto de rescate de Sumenep, que debió regresar a la costa por el fuerte oleaje. La Armada indonesia desplegó, a su vez, un buque de guerra para colaborar con el operativo.

Los pasajeros se pusieron los chalecos salvavidas y esperaron en la superficie del barco

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y las autoridades mantienen abierta la investigación.

El ferry tiene 160 metros de largo y 25 de ancho. Habitualmente cubre la ruta entre Surabaya y Makassar, un trayecto de unas 40 horas utilizado principalmente para el traslado de pasajeros locales y de cargas entre Java y Sulawesi.

Indonesia está integrada por más de 17.000 islas, por lo que este tipo de medios de transporte constituyen uno de los más utilizados. Los accidentes marítimos son frecuentes en el país y suelen estar vinculados con deficiencias en el cumplimiento de las normas de seguridad.

Con información de AP.