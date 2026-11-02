El británico Karl Bushby llegó a su ciudad natal tras dar la vuelta al mundo a pie durante 28 años

HULL (AFP).- El aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue aclamado por una multitud tras una épica travesía a pie de 28 años desde Chile. En su recorrido, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar cruzó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y mares de hielo.

Bushby, que partió a pie del sur de Chile en 1998, se había impuesto dos reglas: la primera, no utilizar ningún medio de transporte para desplazarse; y la segunda, no regresar a casa hasta haber completado el desafío.

“No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar”, dijo Bushby ante unas 500 personas congregadas en el centro de Hull al término de su viaje de 50.000 kilómetros.

En su travesía no utilizó aviones, trenes, barcos, vehículos ni ningún otro medio de transporte Paul ELLIS / AFP - AFP

Este exparacaidista del ejército británico recorrió todo el continente americano, cruzó el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y después se dirigió a Asia Central y Europa. Tras la ceremonia prevista este lunes por la municipalidad de Hull, el explorador —que ahora tiene 57 años— recorrerá la última etapa de su viaje hasta llegar a casa de su madre, Angela. Allí se reencontrará con su hijo Adam, de 32 años, y con una nieta de 12 a la que no conoce.

El exmilitar se declaró “absolutamente abrumado” por la acogida que le dieron. “Muchísimas personas siguieron la épica aventura de Karl. Todos nos sentimos inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación”, declaró la alcaldesa de Hull, Maria Coward, quien destacó que la ciudad siente “un enorme orgullo por su increíble hazaña”.

Bushby emprendió su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y la marcha de su esposa a Irlanda del Norte con su hijo. En casi tres décadas, su viaje se vio interrumpido en varias ocasiones.

Karl Bushby cerca de Market Rasen, en Lincolnshire, Inglaterra, en el tramo final de su caminata de 28 años alrededor del mundo, con el objetivo de regresar a la casa de su madre en Hull AP/Brian Melley - AP

Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de Covid le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la agencia AFP a finales de septiembre. Durante esos periodos, suspendía su travesía y vivía, entre otros lugares, en México. Una vez resueltos los problemas, retomaba el camino exactamente donde lo había dejado.

Bushby llegó al Reino Unido a principios de octubre tras cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia. Un pequeño grupo de amigos y familiares, entre ellos su padre, lo recibió en una playa cerca de Dover, en el sur de Inglaterra.

La llegada de Karl Bushby a su ciudad natal tras dar la vuelta al mundo a pie durante 28 años

Documental de su aventura

“Es maravilloso volver a sentir el suelo británico bajo mis pies después de tantos años”, declaró Bushby en un comunicado. “No fue fácil, pero ese era precisamente el objetivo: demostrar que podía hacer más de lo que creía capaz de hacer. Todos podemos lograr mucho más de lo que imaginamos”, añadió.

El cineasta alemán Werner Herzog y un equipo de rodaje acompañaron a Karl Bushby en su última etapa, en su regreso a casa. El director está preparando un documental sobre su viaje titulado Walk of Life (El camino de la vida, en español).

La productora de la película respaldó la aventura del exmilitar durante los últimos 16 años, proporcionándole ayuda financiera y logística. En una entrevista concedida a AFP el mes pasado en el norte de Francia, Bushby expresó cierta inquietud ante la idea de volver a llevar una vida normal en el Reino Unido. “Tendré que intentar reintegrarme en el mundo de los adultos”, reconoció.