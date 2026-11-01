Saquean negocios en Frankfurt mientras las protestas en Alemania se vuelven violentas

Miles de personas se movilizaron el sábado en distintas ciudades de Alemania para reclamar mejoras en el sistema educativo, una reducción de los costos de vida y rechazar el servicio militar obligatorio.

La jornada terminó con episodios de violencia registrados en Frankfurt, donde grupos encapuchados saquearon comercios y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las protestas fueron organizadas por el colectivo Gen Z regelt (“La Generación Z toma las riendas”) y se desarrollaron en 34 ciudades, incluidas Berlín, Munich y Fráncfort.

Saqueos en Alemania

En Frankfurt, el principal centro financiero del país, al menos dos negocios fueron saqueadas cuando algunos sectores de la protesta se tornaron violentos. Según un testigo citado por Reuters, varios comercios sufrieron daños y la policía desplegó un operativo para intentar recuperar el control de la situación.

A través de X la policía local informó que continuaban los disturbios y alertó sobre ataques contra los servicios de emergencia.

“En el centro de la ciudad se destrozaron los cristales de varias tiendas. También se lanzaron lanzando bombas molotov contra los servicios de emergencia. Instamos a todos los transeúntes a que eviten el centro de la ciudad o abandonen la zona”, escribió en la red social.

La protestas se mezclaron con las celebraciones de Halloween en Frankfurt Michael Probst - AP

Aunque los incidentes más graves se concentraron en Frankfurt, las autoridades indicaron que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica. En Hamburgo, sin embargo, se registró la quema de algunas barricadas.

La convocatoria se produjo en un contexto de creciente movilización juvenil en distintos países europeos. Durante este año, movimientos impulsados por estudiantes y jóvenes tuvieron protagonismo en varios países del continente. En Serbia, el activismo estudiantil contribuyó a un cambio político en las urnas, mientras que en Francia diversas protestas derivaron en episodios de disturbios y saqueos.

Un manifestante disfrazado de Batman en Frankfurt Florian Wiegand - DPA

Mientras el movimiento esperaba reunir a unas 182.000 personas, los datos difundidos por las policías de Frankfurt, Berlín y Munich contabilizaban hasta 18.000 manifestantes en esas ciudades, aproximadamente la mitad de los 36.000 participantes que figuraban en las estimaciones de la organización.

El ministro del Interior del estado de Hesse, Roman Poseck, expresó su preocupación por la posibilidad de que se repitieran escenas similares a las observadas recientemente en Francia. “Todos tenemos en la mente esas imágenes de Francia: saqueos, casas en llamas, vehículos policiales incendiados y ataques a agentes de policía”, afirmó. “Francia no debe servir de modelo en este sentido”.