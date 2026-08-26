El CEO de Ryanair redobló su ataque contra el ministro de Transporte de Pedro Sánchez y se recrudece la pelea

MADRID.– El CEO del Grupo Ryanair, Michael O’Leary, elevó este miércoles el tono de la disputa con el gobierno español y calificó de “tonto” al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusó de no reconocer que España “no es competitiva”.

La ofensiva se produjo después de que Puente atribuyera el recorte de vuelos regionales de la aerolínea a la escasez global de aviones y a los retrasos en las entregas de Boeing.

“España puede crecer, pero solo con un ministro de Transportes que sepa sumar y restar y que reconozca que España no es competitiva”, afirmó O’Leary en un video publicado por la compañía en X. En tono aún más provocador, el ejecutivo agregó: “La única solución es enviarle esta semana al ministro Puente el libro Matemáticas clásicas para tontos, porque el ministro Puente es un tonto”.

Respuesta del CEO del Grupo Ryanair, Michael O'Leary, al ministro Puente: pic.twitter.com/SvPDeI1dSx — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 26, 2026

El nuevo cruce es el último capítulo de una disputa que enfrenta a Ryanair con Puente y con Aena, el gestor aeroportuario español, por las tarifas que pagan las aerolíneas. El conflicto se intensificó después de que Ryanair anunciara un recorte de tres millones de asientos en aeropuertos regionales españoles entre 2025 y 2026, mientras aumentó en unas 600.000 plazas su oferta en grandes centros como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.

Puente sostiene que Ryanair utiliza el debate sobre las tasas para “disfrazar sus problemas” de disponibilidad de aviones y presionar a los gobiernos para conseguir mejores condiciones. Según el ministro, los retrasos en las entregas de aeronaves afectan a toda la industria y la compañía está trasladando aviones desde aeropuertos menos rentables hacia grandes centros donde obtiene mayores beneficios.

Dejad de engañar a la gente. Noticias de 2024 y 2025 no son obsoletas a los efectos que pretendéis.



Los horarios de los vuelos se desarrollan con 6-18 meses de antelación. Se presentan intenciones en las conferencias de slots de IATA, se coordinan con los coordinadores… https://t.co/Mv4OufBeTA pic.twitter.com/sD5i5J2gvV — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 26, 2026

Ryanair rechazó esa explicación y calificó de “falsas y objetivamente incorrectas” las afirmaciones del ministro sobre una supuesta falta de flota. La compañía asegura que recibió íntegramente los 210 Boeing 737 MAX-8200 de su pedido, pero decidió destinarlos a mercados que considera más competitivos, como Marruecos, Italia, Albania, Polonia, Eslovaquia y Suecia, debido a sus menores costos aeroportuarios.

La aerolínea aseguró que está dispuesta a reforzar su presencia en las regiones españolas con parte de los 300 nuevos aviones que prevé recibir en los próximos años, pero condicionó esa expansión a una reducción de los costos aeroportuarios. “Estaremos encantados de destinar a las regiones españolas parte de los 300 nuevos aviones que recibiremos en los próximos años, siempre que sus aeropuertos vuelvan a ser competitivos y capaces de atraer crecimiento”, afirmó la compañía en X.

El ministro Puente citaba ayer noticias obsoletas de 2024 y 2025. Ryanair actualiza trimestralmente sus datos, incluidas las entregas de aviones, información disponible en nuestra página web corporativa.



El último de los 210 Boeing 737-8200 se incorporó a la flota de Ryanair en… pic.twitter.com/VJKGyIyDBh — Ryanair España (@Ryanair_ES) August 26, 2026

Cerraron la publicación con la expresión “Chao pescao”, una referencia irónica a la frase que utilizó la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para dar por finalizada una acusación por la compra de un lujoso departamento en el barrio madrileño de Salamanca.

Enfrentamiento de larga data

El enfrentamiento entre Ryanair, el Gobierno español y Aena se arrastra desde 2024, cuando la aerolínea reclamó congelar las tasas aeroportuarias y establecer nuevos incentivos para recuperar tráfico en los aeropuertos regionales. La compañía sostiene que los aumentos aplicados en 2024 y 2026, del 4,1% y 6,4%, respectivamente, redujeron la competitividad de esas instalaciones. En respuesta, Ryanair eliminó su base en Santiago y cesó operaciones en Valladolid, Jerez, Asturias, Tenerife Norte y Vigo, además de recortar millones de asientos.

El presidente de Ryanair, Michael O´Leary

Pese al conflicto por las tarifas, España sigue siendo un mercado clave para Ryanair. La aerolínea transporta allí más de 62 millones de pasajeros y mantiene una fuerte presencia en destinos como Málaga y Alicante, donde continúa ampliando su capacidad.

También apuesta por España para el mantenimiento y la formación de su nueva flota: cuenta con instalaciones en Madrid y Sevilla y prevé invertir unos 500 millones de euros en dos centros de reparación de motores que abrirán entre 2029 y 2030, con la creación de unos 600 empleos.

Ryanair sostiene que su posición coincide con la de la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA), que reúne a unas 70 compañías y también reclama una reducción de las tarifas aeroportuarias. La aerolínea argumenta que los aeropuertos regionales españoles pierden competitividad frente a instalaciones de otros países europeos donde existen menores costos o incentivos para atraer nuevas rutas.

Aena, por su parte, sostiene que las tarifas aeroportuarias no se negocian individualmente con cada compañía, sino que son iguales para todas y su cálculo está regulado por ley. Además, las tarifas españolas no se encuentran entre las más altas de Europa: varían según el aeropuerto y son considerablemente inferiores en algunas instalaciones regionales.

El jefe de Ryanair volvió a cruzar a Puente Thomas Banneyer - dpa DPA

El gobierno rechaza el argumento de Ryanair y defiende la competitividad del sistema aeroportuario español. Puente considera que la decisión de trasladar capacidad responde a una “pura lógica de maximización de beneficios” y señaló que Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat pueden resultar más rentables para la aerolínea pese a sus mayores tasas.

El enfrentamiento se produce además mientras España atraviesa un fuerte crecimiento del tráfico aéreo. Puente advirtió que la red aeroportuaria se encuentra bajo presión ante la perspectiva de alcanzar los 100 millones de turistas y defendió la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que contempla inversiones de hasta 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031.

Agencia Reuters y diario El País