Ryanair volvió a apuntar contra la selección con una filosa chicana

MADRID.– A casi un mes de la final del Mundial, las chicanas contra la selección argentina parecen estar lejos de terminar. Esta vez fue Ryanair, la aerolínea irlandesa de bajo costo conocida por su tono irreverente en las redes sociales, la que volvió a apuntar directamente contra la Albiceleste con un mensaje que rápidamente despertó repercusiones.

Todo comenzó con una publicación del periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, quien reveló que Rodri Hernández, capitán de España y elegido mejor jugador del Mundial 2026, regresaba desde Madrid hacia Manchester en medio de las negociaciones por su posible llegada al Barcelona.

El detalle que llamó la atención fue el medio de transporte elegido por una de las grandes estrellas del fútbol mundial: un vuelo comercial de Ryanair con destino a Liverpool.

“Rodri, volando de regreso a Manchester desde Madrid mientras continúan las conversaciones con el Barcelona. Jugador del Mundial, esta noche abordando un vuelo de Ryanair a Liverpool”, escribió Romano junto a una imagen del mediocampista español en el aeropuerto.

La compañía no dejó pasar la oportunidad.

“We only fly winners @Argentina” (“Solo llevamos ganadores, Argentina”), respondió desde su cuenta oficial, en una alusión directa a la final del Mundial que España le ganó 1-0 a la selección de Lionel Scaloni el pasado 19 de julio.

La elección de Rodri para la nueva provocación no fue casual. El volante de 30 años fue una de las figuras centrales de la consagración española y recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo después de la victoria ante la Argentina en tiempo suplementario.

La campaña de RyanAir contra Argentina

El mensaje se convirtió así en un nuevo capítulo de una serie de burlas y provocaciones que rodearon a la Argentina durante y después de la Copa del Mundo, y en las que Ryanair ya había tenido un papel particularmente activo.

Durante el torneo, la aerolínea se había sumado a las acusaciones y bromas en redes alrededor de los arbitrajes favorables a la selección argentina. Antes de la semifinal ante Inglaterra, utilizó incluso el término “VARgentina”, un juego de palabras entre Argentina y el VAR que se había viralizado entre los detractores de la Albiceleste.

Y después de la derrota ante España volvió sobre el mismo concepto. El 19 de julio, día de la final, publicó un video acompañado por la frase “maybe next time VARgentina” (“quizás la próxima vez, VARgentina”), otra referencia irónica a las polémicas arbitrales que acompañaron el recorrido del equipo de Scaloni.

Las cargadas no quedaron limitadas a las redes sociales ni a Ryanair.

La campaña de Ryan Air contra la Argentina

Pocos días después de la final también se volvió viral el video de un piloto español que engañó a un avión lleno de hinchas argentinos haciéndoles creer durante unos segundos que la Albiceleste había ganado el Mundial. Tras felicitar por los altoparlantes a los pasajeros argentinos y provocar una explosión de festejos, el comandante reveló que España había sido en realidad la campeona. El episodio generó críticas y también millones de reproducciones en las plataformas digitales.

A ese clima se sumaron otras polémicas surgidas durante el torneo, cuando comenzaron a circular denuncias sobre una supuesta “campaña antiargentina” en las redes, alimentada tanto por acusaciones de favoritismo arbitral como por cuestionamientos a algunos comportamientos de los hinchas argentinos. No existe hasta ahora evidencia concluyente que permita hablar de una operación internacional coordinada, aunque la discusión adquirió incluso dimensión política en la Argentina.

La última intervención de Ryanair llegó, además, en medio de otro de los grandes temas del mercado europeo: el incierto futuro de Rodri.

La selección argentina PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

El mediocampista regresó esta semana al Manchester City mientras el Barcelona intenta avanzar con su contratación. El club inglés ya rechazó ofertas del equipo catalán y las conversaciones continúan abiertas, mientras el entrenador del City, Enzo Maresca, evitó garantizar este viernes la permanencia del español y admitió que “todo puede pasar” antes del cierre del mercado de pases.

Pero para Ryanair, al menos en las redes sociales, el destino futbolístico de Rodri pasó momentáneamente a segundo plano.

La imagen del campeón del mundo sentado en uno de sus vuelos le ofreció a la compañía una nueva excusa para reflotar la rivalidad nacida en el Mundial.

Y su community manager no la desaprovechó: “Solo llevamos ganadores”.