La adolescente tenía 15 años y murió en un accidente con un cuatriciclo en la quinta familiar Crédito: Twitter @BenGoldsmith

El magnate de las finanzas británico Ben Goldsmith, padre de Iris Annabel Goldsmith Rothschild, quien murió esta semana, recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su dolor por la muerte de la joven de 15 años. "Querido Dios, puedo por favor tener de vuelta a mi hermosa, brillante y tierna niña, por favor Dios", escribió el empresario.

"Y si no puedo, por favor, cuidala especialmente. La quiero tanto tanto y estoy tan orgulloso de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo", agregó.

Qué pasó

Iris Annabel Goldsmith Rothschild murió este lunes en un accidente con un cuatriciclo en la quinta familiar en el condado de Somerset, en el sur del Reino Unido , donde pasaba sus vacaciones de verano.

La joven, hija mayor de Ben Goldsmith y de su exmujer Kate Rothschild, era heredera de dos de las dinastías financieras más poderosas del Reino Unido: las de las familias Goldsmith y Rothschild.