El desierto de Atacama floreció tras las intensas lluvias provocadas por El Niño

Un colorido e inusual manto de flores cubrió el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos de la Tierra, después de que el fenómeno climático El Niño provocara abundantes lluvias invernales en el norte de Chile.

Flores moradas brotan durante el fenómeno conocido como el "desierto florido" de Atacama, considerado uno de los más áridos del mundo (Foto de Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) Cristobal Basaure Araya - Getty Images

Bajo el suelo desértico se ocultan todo el año millones de semillas y bulbos de unas 200 especies que esperan precipitaciones para germinar, entre ellas los suspiros blancos y las patas de guanaco, que tiñen de violeta grandes extensiones.

Ante esto, decenas de turistas detienen sus vehículos al borde de la ruta para sacarse fotos en el animado paisaje que, con suerte, puede incluir un arcoíris mezclado con el rojo intenso del atardecer.

Vista aérea de las primeras flores que comienzan a aparecer en el desierto de Atacama, cerca de Copiapó (Foto de Lucas Aguayo Araos/Anadolu vía Getty Images) Lucas Aguayo Arao - Getty Images

Las lluvias de este invierno austral superaron los 180 milímetros en algunos puntos de la región, “montos muy altos que nunca se habían registrado”, según explicó a la agencia AFP César Pizarro, jefe de la sección de conservación de biodiversidad de la Corporación Nacional Forestal chilena (Conaf) en Atacama.

El agua penetró más hondo en la arena y activó más vida en este parque natural, ubicado unos 800 kilómetros al norte de Santiago, dice.

Según la Conaf, el desierto florido, como se conoce a este evento natural, este año alcanzará su máximo esplendor en octubre con una extensión de unas 15.000 hectáreas, uno de los más importantes de la historia.

El paisaje, inusual, llamó la atención de los turistas que visitaban Atacama (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) Anadolu - Getty Images

“El fenómeno El Niño este año, si bien hay una gran preocupación (...) de los impactos que está provocando en muchos lugares, también genera vida o activa la vida”, señaló Pizarro.

Una fuerte evaporación de agua en el Pacífico frente a las costas de Perú provocó lluvias torrenciales sobre todo en el norte de Chile, entre el 16 y el 22 de julio, advierte. El fuerte temporal dejó un saldo de 13 muertos y unas 4.000 viviendas destruidas o con daños graves, según las autoridades.

El Niño, una variación natural del clima que ocurre cada dos a siete años, eleva las temperaturas superficiales en el centro y este del Pacífico ecuatorial, lo que genera cambios globales en vientos y lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Las primeras flores comienzan a aparecer en el desierto de Atacama, cerca de Copiapó (Chile), el 8 de septiembre de 2026. Unas precipitaciones inusuales asociadas al fenómeno de "El Niño" han generado las condiciones de humedad necesarias para el inicio temprano del fenómeno conocido como "Desierto Florido". (Foto de Lucas Aguayo Araos/Anadolu vía Getty Images) Lucas Aguayo Araos - Getty Images

Según Pizarro Gacitúa, el desierto florido que se expande entre dunas y planicies es “más que flores”. Para que estas existan, hacen falta insectos, caracoles, aves, reptiles y mamíferos.

Las abejas polinizan las plantas. Los escarabajos se alimentan de sus restos y fertilizan el suelo con sus excrementos, ricos en nitrógeno y fósforo, para la siguiente lluvia.

Ante la llegada de miles de turistas a la zona, Pizarro espera que los visitantes no pisen las plantas, que usen las rutas establecidas y que no lleven mascotas a la zona, por temor a que transmitan enfermedades a la fauna local.

“Para nuestro país, el desierto florido es un orgullo, es parte de nuestro patrimonio”, dijo entre brotes amarillos que se levantan entre la arena y concluyó: “Si bien hay varios desiertos que florecen cuando llueve, el alcance territorial y la diversidad de especies que hay acá es único”.