Lula vs. Bolsonaro Jr.: así están las encuestas de las Elecciones Brasil 2026

El domingo 4 de octubre se llevará a cabo la votación general para elegir presidente y vice y es preciso saber cómo están las encuestas de las Elecciones en Brasil 2026.

Brasil elige presidente el domingo 4 de octubre Matias Delacroix - AP

Los candidatos que encabezan las preferencias de los votantes en las últimas semanas se sacan poca ventaja, incluso de solo tres puntos porcentuales en algunos sondeos de opinión.

Así están las encuestas de las Elecciones Brasil 2026

La encuesta más reciente de Quaest, corresponde al lunes 21 de septiembre, e indica que Lula da Silva reúne un 37% de las preferencias totales del electorado; mientras que Flávio Bolsonaro obtiene un 33%.

Por su parte, la consultora Nexus muestra una encuesta publicada el lunes 21 de septiembre en la que figuran como porcentajes totales que Lula registra el 40% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro aparece con el 37%.

La encuesta indica que en la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro, ambos parecen estar prácticamente empatados. En el escenario simulado, Lula registra el 46% de la intención de voto, frente al 45% de Flávio Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva busca renovar su mandato en Brasil Yuki Iwamura - AP

Percepción vs. intención de voto

Además, la encuestadora publicó otro estudio esta semana vinculado a las percepciones sobre quién ganará las elecciones, y allí se revela una brecha entre las votantes mujeres, las personas mayores y las del noreste, que son los segmentos donde la oposición está igualada en la contienda.

Esta nueva encuesta de BTG/Nexus, también publicada el lunes 21, revela que la mayoría de los brasileños apuesta por la victoria del presidente Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2026, independientemente de su intención de voto en la primera vuelta. Según los datos, el 54% de la población cree que el actual presidente ganará las elecciones, mientras que el 36% señala al senador Flávio Bolsonaro como el probable vencedor.

Para este estudio, Nexus Research and Data Intelligence entrevistó telefónicamente a 2006 personas entre el 18 y el 20 de septiembre. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.

Flavio Bolsonaro se medirá con Lula da Silva en un eventual balotaje Andre Penner - AP

Cuándo será el balotaje en Brasil 2026

De mantenerse estas tendencias, en la que ninguno de los postulantes supera el 50% de los votos que le permitiría obtener un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en una instancia de balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Qué se elige en Brasil 2026

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.