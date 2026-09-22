Por primera vez, un hombre enfrentó a un robot en una pelea de MMA

El influencer estadounidense Frankie LaPenna se enfrentó a un robot con una estética similar a la del “Terminator” de James Cameron en una pelea de artes marciales mixtas (MMA). La pelea, que fue filmada, se viralizó en redes sociales.

Según consignó People, el encuentro tuvo lugar el viernes en San Francisco, fue organizado por la empresa REK y presentado como la primera pelea de exhibición entre un ser humano y un robot humanoide.

El encuentro tuvo lugar el viernes en San Francisco, fue organizado por la empresa REK y presentado como la primera pelea de exhibición entre un ser humano y un robot humanoide.

El video que LaPenna compartió en Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, comienza con el ingreso de la máquina- Su aspecto, como fue antes mencionado, se asemeja al de un “T-800″, un androide programado para matar que aparece en el universo ficticio de la franquicia creada en 1984.

“Por primera vez en la historia, un humano se enfrenta con un robot de casi dos metros de altura”, dice el presentador de la pelea segundos después de que el robot hiciera su entrada al octógono de Artes Marciales Mixtas. “Tengo miedo por vos”, le susurra un preparador físico al influencer después de ver al robot.

Un influencer se enfrentó a un robot similar a “Terminator” en un octógono de MMA y la pelea se viralizó

Tras algunos ejercicios de calentamiento, comienza el combate, al que el creador de contenido asistió con protección en la cabeza, el pecho, el estómago y las extremidades. Los primeros golpes fueron del influencer de 29 años, que avanzó sin temor y conectó varios golpes de puño sobre su adversario.

La respuesta del robot no se hizo esperar: lo desestabilizó y casi lo tira al suelo con una patada frontal a la altura del hombro. LaPenna se mantuvo fiel a su estrategia y continuó con los golpes de puño, que no parecieron surtir ningún efecto sobre el robot. Nuevamente, el “T-800” contestó con una patada. Pero esta vez, el influencer voló por los aires.

Un influencer se enfrentó a un robot similar a “Terminator” en un octógono de MMA y la pelea se viralizó

La reacción del público lo dice todo: LaPenna quedó tendido en el suelo, mientras los presentes se tomaban la cabeza, gritaban y vitoreaban al humanoide. La grabación difundida en la plataforma de Meta cierra con el creador de contenido mientras se levanta del suelo, dispuesto a continuar con el combate.

“El primer combate mundial entre un humano y un robot Terminator de 1,80 m. ¿Se acerca el fin? ¿O aún tenemos una oportunidad? Anoche fue un punto de inflexión en la historia, un momento impactante para presenciar. ¡Gracias a todos por venir!”, celebró el influencer en un posteo que compartió en varios de sus perfiles.

REK, la compañía organizador, reveló después de la pelea que el robot estaba siendo controlado por un humano. Asimismo, señaló que esta máquina “ni siquiera era el jefe final” y adelantó que “pronto habrá más”.