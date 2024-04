El diario El País de España destituyó a Juan Luis Cebrián como su presidente de honor

Escuchar

MADRID.- En un nuevo sacudón para el diario líder de España, tras el despido del filósofo Fernando Savater en enero pasado, el consejo de administración de Prisa Media anunció este jueves la destitución de Juan Luis Cebrián, de 79 años, como presidente de honor de El País, ante el malestar que generó su contratación como colaborador del medio conservador The Objective.

El miércoles, el periódico digital que pertenece a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros anunció que “el presidente honorario del diario El País y uno de los periodistas españoles más relevantes de los últimos 50 años se incorpora a la nómina de colaboradores”.

Fuentes de la editora de El País y la Cadena Ser aseguraron que esa contratación de Cebrián provocó un “profundo malestar” en el grupo Prisa Media, ya que “The Objective es todo contra lo cual luchamos, una maquinaria de bulos [noticias falsas] de la extrema derecha”.

El anuncio de su próxima colaboración en otro medio constituye además un incumplimiento de los términos del contrato de colaboración entre Cebrián y El País, el cual tenía una cláusula de exclusividad, según informó Prisa en un comunicado.

Juan Luis Cebrián, ex director del diario El País, junto a Felipe González

Según el grupo mediático, la autorización para colaborar en otro medio no fue solicitada ni comunicada en ningún momento por Cebrián, incumpliendo así su contrato. Por ello, el consejo de administración de Prisa Media, en reunión celebrada este miércoles, aprobó de forma unánime la destitución de quien era el “presidente de honor” desde 2018.

La noticia tuvo gran impacto en el diario El País, que el propio Cebrián ayudó a fundar en 1976, y donde fue su primer director hasta 1988. Al frente del diario Cebrián jugó un papel muy relevante en el proceso de transición de la política española de la dictadura a la democracia.

Luego de dejar la dirección del diario, fue nombrado consejero delegado del diario y de Prisa. Además, desde 1996 Cebrián es académico de la Real Academia Española.

Cristina Kirchner, cuando era senadora, junto a Felipe González y Juan Luis Cebrián, en 2004

Su designación como presidente honorario en 2018 fue un proceso abrupto donde trató de mantenerse en el poder con la creación de una fundación que manejara el grupo empresarial, en la que él mismo ejercería como presidente. A partir de ese momento escribió una página de opinión de periodicidad variable en las que, sobre todo, fustigó al Ejecutivo de coalición presidido por el socialista Pedro Sánchez.

Esta iba a ser la primera colaboración de Cebrián fuera del Grupo Prisa.

En realidad, Cebrián siguió los pasos de otro exdirector de El País, Antonio Caño, quien lo dirigió entre 2014 y 2018, y dejó Prisa Media también de una manera abrupta tras ejercer una dirección polémica al tratar de colocar a la derecha la línea ideológica del periódico. Tras unos meses como columnista de The Objective donde mantuvo una crítica obsesiva contra el gobierno de Sánchez, Caño fue nombrado presidente del Consejo Editorial del medio digital conservador.

The Objective tiene actualmente como director a Álvaro Nieto, quien fue redactor jefe de la sección Política de El País durante un breve periodo. El medio tiene una línea muy dura en sus informaciones sobre el Grupo Prisa señalando las supuestas conexiones con el gobierno de Sánchez.

La empresaria hispano-argentina Paula Quinteros (Red X)

Este medio conservador cuenta como única accionista a la empresaria hispanoargentina Paula Quinteros, que también es propietaria del grupo de medios digitales venezolano El Estímulo. Quinteros es administradora única de la sociedad propiedad del medio, The Objective Media SL. En una entrevista en Jot Down, la empresaria aseguraba que “en los medios de comunicación no todo lo necesario es un buen negocio”. Desde 2019, The Objective solo ha tenido pérdidas: los número rojos del medio conservador han sido de 842.712,22 euros en 2019; 930.194,90 euros en 2020; 708.781,65 euros en 2021 y 262.190,08 euros en 2022, según las cuentas difundidas por elDiario.es a través de Insight View.

El despido de Savater

El diario El País había tenido otro cambio de gran impacto el pasado 22 de enero cuando anunció el despido del filósofo y columnista Fernando Savater.

En una entrevista con la periodista Maite Rico, del diario El Mundo, Savater dijo que El País se había convertido en un “medio gubernamental”. Además, en un ensayo publicado en El Confidencial a modo de anticipo de su libro Carne gobernada (Ariel), Savater afirmó que en El País escribe el “lote menos lucido” de columnistas mujeres.

El filósofo y ensayista español Fernando Savater. EFE/PABLO MARTIN EFE/PABLO MARTIN

“El periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente”, dijo Savater al ser consultado por su relación que era cada vez más distante -en términos ideológicos- con el medio del Grupo Prisa con el que también colaboró durante 47 años desde su fundación.

El autor de Ética para Amador declaró que los socialistas catalanes habían copado los cargos más importantes en El País, al igual que en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “El problema de Cataluña ha sido decisivo -dijo-. La entrada masiva en El País de socialistas catalanes, y que poco a poco fueran apoderándose de los puestos importantes, ha sido un cambio fundamental. También en el PSOE ha sido determinante la irrupción del socialismo español. Sánchez es simplemente una antena parabólica que capta lo que hay por ahí, lo que le conviene”, dijo sobre el presidente español.

Diario El País y agencia AP

