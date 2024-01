escuchar

Hay revuelo en el ámbito político, periodístico y cultural de España. Horas después de la publicación de la entrevista de la periodista Maite Rico, del diario El Mundo, al filósofo y escritor Fernando Savater (San Sebastián, 1947), la directora del diario El País, María José “Pepa” Bueno, despidió este lunes al pensador, de 76 años, por haber dicho que el diario se había convertido en un “medio gubernamental”. Además, en un ensayo dado a conocer también hoy en El Confidencial a modo de anticipo de su libro Carne gobernada (Ariel), Savater afirma que en El País escribe el “lote menos lucido” de columnistas mujeres.

“El periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente”, dijo Savater al ser consultado por su relación cada vez más distante -en términos ideológicos- con el medio del Grupo Prisa en el que hasta hoy llevaba 47 años de colaboración permanente, desde su fundación.

El autor de Ética para Amador declaró también que los socialistas catalanes habían copado los cargos más importantes en El País, al igual que en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “El problema de Cataluña ha sido decisivo -dijo-. La entrada masiva en El País de socialistas catalanes, y que poco a poco fueran apoderándose de los puestos importantes, ha sido un cambio fundamental. También en el PSOE ha sido determinante la irrupción del socialismo español. Sánchez es simplemente una antena parabólica que capta lo que hay por ahí, lo que le conviene”, dijo sobre el presidente español, Pedro Sánchez.

Ésta es una de las declaraciones de Fernando Savater que ha motivado su despido por El País.

Es un honor estar entre tus lecturas, Fernando. Mil gracias pic.twitter.com/kReMEIV1t5 — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) January 22, 2024

En uno de los ensayos de Carne gobernada. De política, amor y deseo, volumen que el sello Ariel lanzará este miércoles en España, el intelectual iconoclasta también arremete contra el diario. “De ser progresista, de centroizquierda, con las virtudes y defectos propios, El País pasó a convertirse en portavoz del peor gobierno de la democracia española después de la muerte del dictador -se lee-. Eso naturalmente socavó el prestigio del periódico, que de ser el diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política. Así no hay modo de remontar el partido”.

“Otro elemento que empeora este diario otrora prestigioso es una desafortunada invasión femenina”, puntualiza Savater sobre las columnistas del diario, entre las que figuran Rosa Montero, Paula Bonet, Marta Sanz, Elvira Lindo y Leila Guerriero. “En El País nos ha tocado el lote menos lucido, tanto las de la casa como las importadas, salvo las honrosas y escasas excepciones de rigor, son tan sectarias y aburridas como los varones con quienes se codean”, fulminó. LA NACION intentó comunicarse, sin éxito por ahora, con el autor de El valor de elegir, entre otros best sellers del pensamiento contemporáneo.

Definitivamente el libro de ⁦@Savater_⁩, #CarneGobernada, es lectura obligada en las postrimerías de este primer cuarto del #SigloXXI donde la ignorancia y el autoritarismo nublan el horizonte de las naciones y el la #LibertadDeExpresión está bajo asedio. pic.twitter.com/8Ymh9862tK — José Ramírez Salcedo (@JoseRamSal) January 22, 2024

En ese escrito de Carne gobernada, Savater afirma que muy pocos en España se vanaglorian de leer El País para mantenerse informados. “Hoy ya casi nadie comparte esa plácida creencia progre porque con esa dieta exclusiva cojearás informativamente de un pie y probablemente de los dos -grafica-. Durante muchos años, cuando publicaba un artículo en El País había gente a favor y abundantes personas en contra, pero no pasaba inadvertido: esa tribuna era el ágora de la mayoría ilustrada y políticamente inquieta de nuestro país. Hoy, aunque mis columnas son múltiplemente replicadas en las redes, si quiero asegurarme ciertos lectores imprescindibles (amigos, familiares, rivales necesarios, etc.), debo enviar un aviso circular por WhatsApp para atraer su atención, porque ya prácticamente ninguno lee habitualmente El País”.

Se queja de que el diario no haya reseñado su libro Solo integral. Una vuelta de tuerca a sus mejores ideas, de 2021, selección de sus reseñas sabatinas en El País. “Ni una simple reseña apareció en sus páginas -señala-. Fue una descortesía, desde luego, pero también una imprudencia. Siempre me gustó el escudo de Montresor, el peligroso personaje del cuento de Poe El barril de amontillado, que finalmente castiga al atontado Fortunato poniéndole, digamos, cara a la pared... En su escudo podía verse una víbora que muerde rabiosa el calcañar del pie que la aplasta, con la leyenda: Nemo me impune lacesit (Nadie me ofende impunemente). De modo que la alegre muchachada de El País podía aplicarse el cuento”. La venganza de Savater ha quedado impresa.

Admirable. La deuda de este país con Savater se agranda aún más.



Fernando Savater: "El País' se ha convertido en portavoz del peor Gobierno de la democracia" https://t.co/6uJtM0pSJi — AndrésTrapiello (@TrapielloAndres) January 22, 2024