Tras la polémica desatada en España por la desvinculación del filósofo Fernando Savater del diario El País a raíz de sus duras críticas al medio donde escribió durante cuarenta y siete años, la directora del periódico, Pepa Bueno, anunció a los lectores que este sábado no encontrarán la columna semanal del autor de Ética para Amador: “Es un hueco importante porque Savater ha publicado en nuestras páginas durante más de cuatro décadas, y fue uno de los constructores de la conciencia cívica de un par de generaciones de españoles. También de la mía”, escribió en su newsletter “La carta de Pepa” en un texto titulado “De despedidas, investigaciones y proyectos”.

Savater, que acaba de publicar en España el libro Carne gobernada, definido por el propio escritor como una “biografía intelectual” declaró esta semana que El País se volvió “un medio gubernamental” al servicio del presidente Pedro Sánchez y que allí escribe el “lote menos lúcido” de columnistas mujeres. En su nuevo libro, el intelectual describe la gestión de Sánchez como la del “peor gobierno de la democracia española”.

“Me han dado el portazo después de media vida”, dijo Savater a los medios a propósito de su despido de "El País"

En distintas entrevistas que concedió a propósito de la publicación de Carne gobernada, Savater criticó la línea editorial del medio del Grupo Prisa. “El periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente”, dijo.

“Otro elemento que empeora este diario otrora prestigioso es una desafortunada invasión femenina”, declaró sobre las columnistas del diario, entre las que figuran Rosa Montero, Paula Bonet, Marta Sanz, Elvira Lindo y Leila Guerriero. “En El País nos ha tocado el lote menos lucido, tanto las de la casa como las importadas, salvo las honrosas y escasas excepciones de rigor, son tan sectarias y aburridas como los varones con quienes se codean”, fulminó. El lunes pasado se supo que El País había despedido a Savater, que siguió alimentando la polémica. En la sección cultural del periódico ABC, el filósofo dijo: “Me han dado el portazo después de media vida”.

Ayer, en su carta semanal dirigida a los lectores, Pepa Bueno se refirió a Savater: “En todo este tiempo, el periódico ha publicado, puntualmente, sus opiniones sobre los temas más diversos, acompañando la evolución del pensamiento del filósofo y también de su estilo. Incluso cuando sus ideas generaban una gran controversia con muchos de vosotros y con nuestros propios periodistas, como, por ejemplo, la ocasión en que banalizó con los abusos en el seno de la Iglesia. Lo he defendido, hasta el lunes pasado, porque me preocupa una sociedad que va perdiendo tolerancia a la discrepancia, incluida la que nos provoca dolor o rechazo. No hace falta argumentar la pluralidad de opiniones en El País, basta con leernos. Desde hacía tiempo, era evidente que nuestro autor no estaba a gusto con el periódico, algo que íbamos sabiendo por sus columnas y por sus declaraciones públicas. Nunca vino a casa a comentarlo. El lunes lo expresó en dos medios ajenos en términos intolerables de desprecio personal hacia El País, su credibilidad, su dirección, sus periodistas y sus colaboradores. Tuve claro que era el final del trayecto. Llamé personalmente a Savater para anunciarle el fin de su colaboración con el periódico y después se lo hice llegar por escrito en una nota que terminaba así: ‘Muchas gracias por el camino recorrido hasta aquí, mucha suerte y hasta siempre’”, reveló a los lectores.

“Las columnas de opinión no son espacios arrendados de por vida en un periódico. Son un espacio vivo por el que los colaboradores van y vienen a lo largo del tiempo. Ahora, la reorganización de la contraportada de la edición de papel mueve de sitio o de día a otros dos autores de la casa. Encontrarás a Manuel Jabois los miércoles en la contra; y a Leila Guerriero, en el mismo lugar donde ya estaba, pero los sábados”, completó.

