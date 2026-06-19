El divertido momento en que legisladores noruegos hicieron la “remada vikinga” por su selección

El Parlamento de Noruega se convirtió por unos segundos en una tribuna de fútbol. En una escena tan inesperada como celebrada, los diputados del Storting, la asamblea nacional noruega, interrumpieron la solemnidad habitual del recinto para imitar el popular cántico mundialista de sus hinchas: la remada vikinga que se volvió símbolo de apoyo a la selección durante el Mundial.

El video, difundido por las cuentas oficiales del Parlamento y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra a los legisladores sentados en sus bancas, inclinándose hacia adelante y hacia atrás al ritmo de un grito de aliento. “Ro i salen! Heia Norge!”, escribió el Storting en sus redes, en un juego de palabras que mezcla el pedido parlamentario de “orden en la sala” con el verbo “remar”.

El festejo del remo en el parlamento noruego

En inglés, la escena fue compartida con un mensaje entusiasta: “El Parlamento noruego haciendo el cántico mundialista noruego. Nada une tanto a un país como el fútbol y el deporte. ¡Maravilloso! ¡Vamos Noruega!”.

La escena ocurrió el jueves, en una sala llena, poco después de una votación sensible sobre la gestión del gobierno de Jonas Gahr Støre en torno al servicio de seguridad policial PST. Según medios noruegos, el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, se aseguró de que la sesión estuviera formalmente en pausa antes de lanzar la propuesta.

“Colegas, tenemos una petición inusual de la presidencia, ahora que estamos con la sala completa”, dijo Gharahkhani, según reprodujo Dagbladet. “¿Cómo puede el Storting enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?”, agregó, entre risas y aplausos.

Miembros del Parlamento noruego “reman” en apoyo a la selección nacional de fútbol de Noruega Håkon Mosvold Larsen - NTB DPA

Luego, buena parte del recinto comenzó a moverse en sincronía, como si los diputados estuvieran remando juntos en una embarcación imaginaria. Gharahkhani marcó el ritmo con el mazo y, al terminar, celebró la respuesta de los legisladores. “Muy bien. Este es el mejor Parlamento del mundo”, dijo, según Aftenposten.

El gesto fue interpretado en Noruega como una muestra inusual de unidad nacional en torno al fútbol. La selección masculina disputa su primer Mundial desde 1998 y el entusiasmo se disparó después de su debut triunfal: una victoria por 4-1 ante Irak, en Boston, con dos goles de Erling Haaland. El resultado colocó al equipo de Stale Solbakken en una posición favorable dentro del Grupo I, que también comparte con Francia y Senegal.

La fiebre mundialista atraviesa al país. En las calles, bares y estadios improvisados, los hinchas noruegos adoptaron el “Viking Row” como marca propia: vestidos de rojo, muchos con cascos vikingos, se sientan o se agrupan en filas y simulan remar al unísono, en una referencia festiva a la tradición marítima del país. La imagen, repetida en estadios y espacios públicos, ahora llegó incluso al corazón de la política noruega.

Erling Haaland, número 9 de Noruega, durante el partido del Grupo I del Mundial FIFA 2026 JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No todos, sin embargo, se sumaron. Algunos representantes permanecieron quietos durante el gesto. Entre ellos estuvieron Ola Svenneby, vicepresidente del Partido Conservador; Agnes Nærland Viljugrein, del Partido Laborista; y Erlend Wiborg, del Partido del Progreso, según identificaron medios noruegos.

Wiborg explicó que apoya a la selección, pero cuestionó que la sala parlamentaria fuera el lugar adecuado para ese tipo de manifestación. “No creo que Solbakken consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, dijo, en referencia al entrenador del seleccionado. También señaló que el gesto ocurrió pocos minutos después de una votación de fuerte crítica al gobierno, por lo que consideró que el momento no era apropiado.

Otros legisladores defendieron la escena. Mímir Kristjánsson, de Rødt, sostuvo que los representantes también tienen derecho a alentar al equipo nacional. “Debe estar permitido que los parlamentarios apoyen a la selección. No creo que nadie salga perjudicado por remar un poco, ni por ver que los representantes del pueblo reman al ritmo del pueblo”, afirmó a Aftenposten.