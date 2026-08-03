Cayetana Álvarez de Toledo: “Lo de Ceuta no es una crisis migratoria, sino un ataque contra la soberanía española”

Tras la irrupción de miles de migrantes irregulares en Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo descartó que se trate de “una crisis migratoria por ninguna mafia”. “Es un ataque híbrido y premeditado contra la soberanía española. Y es la prueba definitiva de que la herencia de Sánchez es un Estado fallido”, opinó.

En esta línea, la también historiadora y periodista consideró que “Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para redefinir las fronteras de España”. “Y un Estado que permite que un vecino le defina las fronteras es un Estado fallido. España necesita blindar Ceuta y Melilla. Recuperar el control efectivo, expulsar hasta el último de los asaltantes. Que no quede ni uno, tal y como exige Europa, a la que, por cierto, Sánchez ha dedicado más insultos que al invasor”, ahondó en una entrevista con el diario español El País.

Pedro Sánchez y la situación política española

Álvarez de Toledo sostuvo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, atraviesa una etapa de “agonía política” y lo responsabilizó por el deterioro institucional del país. Según planteó, España enfrenta una crisis que trasciende al actual mandatario y que pone en riesgo el funcionamiento del Estado.

El presidente del Gobierno españo, Pedro Sánchez OSCAR DEL POZO - AFP

“España necesita una reforma profunda. No basta con cambiar de Gobierno. Hay que reconstruir las instituciones que han sido erosionadas durante estos años”, afirmó. También cuestionó los acuerdos del oficialismo con fuerzas independentistas y volvió a cargar contra la ley de amnistía, a la que definió como un instrumento que “desarma al Estado” en lugar de favorecer la reconciliación.

Y arremetió: “Hace falta una revolución de la decencia. Los españoles han pagado, con sus impuestos, las prostitutas de ministros. Y eso ni siquiera es lo más grave que ha pasado”.

Sobre Milei

Con fuertes lazos con la Argentina —se crió varios años en el país—, Álvarez de Toledo habló del presidente Javier Milei, quien, según dijo, todavía la tiene bloqueada en las redes. “Discrepo con él y creo que los liberales tenemos que ser capaces de asumir críticas no solo de los adversarios, sino también de los presuntamente amigos y afines", planteó tras ser consultada por el mandatario.

El presidente Javier Milei (Foto: Instagram @javiermilei)

“Soy dura y reivindico el ser firme en política, pero creo que las formas perfeccionan la verdad y que hay que tener un respeto por el lenguaje, por el interlocutor e incluso por la belleza en el discurso público”, dijo, en una crítica al fundador de La Libertad Avanza, quien no suele escatimar insultos, sobre todo al hablar de adversarios políticos y periodistas.

Destacó, no obstante, que “Milei hizo algo admirable en la Argentina; una revolución cultural”. “Era un país destruido con generaciones enteras saliendo al exilio. Lo que le falta es el respeto institucional”, evaluó y siguió: “No me gustan sus formas. La intolerancia de la crítica es muy poco liberal. Digo cultural en el sentido de mentalidad: puso a trabajar a un país en el que la mentalidad era esperar la paguita".

Consultada acerca de si considera a Milei populista, Álvarez de Toledo marcó: “Sus formas pueden ser demagógicas, estridentes y el insulto es intolerable”. “El gran error de la derecha, no solo en España, es pensar que las ideas son una cosa y la gestión, otra. La buena gestión son buenas ideas encarnadas y ese es el objetivo final de cualquier político”.