Un tranquilo pueblo en el sur de España quedó estremecido después de que surgieran imágenes de niñas y jóvenes de la localidad desnudas, generadas por I.A., y que estas circularan en las redes sociales sin su conocimiento.

Las imágenes fueron creadas usando fotos de dichas niñas completamente vestidas, muchas de ellas extraídas de sus propios perfiles en las redes. Luego fueron procesadas mediante una aplicación que genera una visualización imaginada de cómo se vería la persona sin ropa.

Hasta ahora más de 20 niñas y adolescentes, entre los 11 y los 17 años, han denunciado que fueron víctimas de la aplicación en Almendralejo y sus cercanías, en la provincia suroccidental de Bajadoz. “Un día mi hija salió del colegio diciendo ‘Mamá, están circulando fotos mías con el pecho desnudo’”, cuenta María Blanco Rayo, la madre de una joven de 14 años.

“Le pregunté si se había tomado fotos desnuda y dijo, ‘No, mamá, estas son fotos falsas de niñas que están siendo creadas por montones y hay otras niñas de mi clase a las que les ha pasado también’”.

Los padres de 28 niñas afectadas han formado un grupo de apoyo en el pueblo.

Las autoridades españolas han iniciado una investigación del caso

Según se informa, ahora la Policía está investigando a 11 jóvenes de la localidad que han sido identificados como involucrados, ya sea en la creación de las imágenes o en su circulación a través de las aplicaciones de WhatsApp y Telegram.

Los investigadores también están estudiando la denuncia de un intento de extorsión a una niña usando fotos falsas de ella.

El impacto que la circulación de las imágenes ha tenido en las niñas varía. La señora Blanco Rayo dice que su hija lo está sobrellevando bien, pero que algunas niñas “ni siquiera están saliendo de sus casas”.

Almendralejo es un pueblo pintoresco con una población de poco más de 30.000 habitantes, conocido por su producción de aceitunas y vino tinto. Pero no está acostumbrado a ser el foco de la atención que el caso les ha causado, convirtiendo al pueblo en titular noticioso a nivel nacional.

Eso se debe en gran parte a los esfuerzos de una de las madres de las niñas, Miriam Al Adib. Ella es una ginecóloga que ya ha utilizado su destacado perfil en las redes sociales para llevar el asunto al centro del debate público español.

La doctora Miriam Al Adib publicó un video para enviar un mensaje a las niñas: "No es tu culpa"

Aunque se cree que muchas de las imágenes de I.A. fueron generadas durante el verano, el caso apenas salió a la luz en los últimos días, después de que la doctora Adib publicara un video tranquilizando a los padres de las niñas afectadas.

“No sabíamos cuántas imágenes había de las niñas, si habían sido cargadas en sitios pornográficos; teníamos todos esos temores”, comenta.

“Cuando eres víctima de un crimen, si te roban, por ejemplo, haces una denuncia y no te escondes porque otra persona te ha hecho daño. Pero con crímenes de naturaleza sexual, la víctima suele sentir vergüenza y se esconde y se siente responsable. Así que quería enviar el mensaje: no es tu culpa”. Los sospechosos en este caso tienen edades de entre 12 y 14.

La ley española no contempla específicamente la generación de imágenes de naturaleza sexual cuando se trata de adultos, aunque la creación de ese material con menores puede ser considerada pornografía infantil.

Otro cargo posible podría ser por violar las leyes de privacidad. En España, los menores sólo enfrentan acusaciones criminales a partir de los 14 años.

El caso ha provocado angustia incluso en personas que no están involucradas. “Los que tenemos hijos estamos muy preocupados”, dice Gema Lorenzo, una lugareña que tiene un hijo de 16 años y una hija de 12.

“Te preocupan dos cosas: si tienes un hijo, te preocupas que pueda estar metido en algo como esto; si tienes una hija, te preocupas aún más, porque es un acto de violencia”.

Almendralejo es un pintoresco pueblo de poco más de 30.000 personas en el suroccidente de España

Francisco Javier Guerra, un pintor y decorador local, dice que los padres de los jóvenes involucrados tienen la culpa. “Debieron haber hecho algo antes, como quitarles sus teléfonos, o instalar una aplicación que les diga lo que sus hijos están haciendo con sus teléfonos”.

Esta no es la primera vez que un caso como este acapara las noticias en España. A comienzos de año, imágenes generadas con I.A. de la cantante Rosalía con el pecho desnudo fueron publicadas en las redes sociales. “Mujeres de todas partes del mundo me han escrito explicando que esto les ha sucedido y que no saben qué hacer”, afirma Mirian Al Adib.

“Ahora mismo está sucediendo por todo el mundo. La única diferencia es que en Almendralejo hemos armado un escándalo por esto”.

La preocupación es que las aplicaciones como las que fueron usadas en Almendralejo se están volviendo cada vez más de uso común.

Javier Izquierdo, director de Protección Infantil de la unidad de cibercrimen de la policía nacional, dijo a los medios españoles que este tipo de crímenes ya no están limitados” al tipo que descarga pornografía infantil de la Red Oscura o de algún foro furtivo en internet.

Y añadió: “Obviamente eso todavía está sucediendo, pero el nuevo desafío que tenemos ahora es el acceso que los menores tienen [a esta tecnología] a tan temprana edad, como en este caso”.

