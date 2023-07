El exjefe de inteligencia de Venezuela “Pollo” Carvajal fue extraditado a Estados Unidos

escuchar

MADRID.- España extraditó a Estados Unidos al exjefe de la inteligencia venezolana Hugo “El Pollo” Carvajal después de que la Audiencia Nacional (AN) ordenase a la Interpol su “entrega inmediata” al país norteamericano para enfrentar cargos de narcotráfico.

Una fuente de la Audiencia Nacional de España con conocimiento de la extradición confirmó a la agencia The Associated Press que Carvajal había salido del país y ya está rumbo a Estados Unidos. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso.

Según su abogado estadounidense, Zachary Margulis-Ohnuma, se espera que Carvajal aterrice en Nueva York más tarde este miércoles.

La AN activó su entrega este mismo martes después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) descartase que pudiera sufrir una violación de sus derechos fundamentales en suelo estadounidense, adonde evitó por todos los medios ser extraditado desde que la Policía española diera con su pista en 2021 tras estar casi dos años en paradero desconocido.

La detención de "El Pollo" Carvajal.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN ordenó hacer efectiva la entrega de Carvajal, pidiendo que se comunicase su decisión a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y al director del centro penitenciario de Estremera, en Madrid, donde estaba recluido.

Durante más de una década, Carvajal asesoró al fallecido líder venezolano Hugo Chávez antes de romper el vínculo con su sucesor, Nicolás Maduro.

La justicia estadounidense reclama al exmilitar venezolano por delitos equivalentes en España a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas. Estados Unidos sostiene que Carvajal integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las extintas Farc, tanto en Venezuela como en Colombia, y con destino a Estados Unidos.

En concreto, los fiscales de Nueva York alegan que Carvajal usó su alto cargo para coordinar el contrabando de aproximadamente 5600 kilogramos de cocaína de Venezuela a México en 2006.

Además, lo acusa de participar junto a otros miembros del conocido como ‘Cartel de los Soles’ en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las Farc durante 20 años.

Carvajal también supuestamente proporcionó armas a las guerrillas armadas de las FARC en Colombia, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ayudó a financiar las actividades del grupo al facilitar los envíos de grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos a través de Venezuela. El acusado ha negado apoyar el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Carvajal venía luchando contra la extradición a Estados Unidos desde que fue arrestado en España en abril de 2019. El proceso se detuvo durante casi dos años, después de que el acusado desapareciera mientras estaba bajo fianza tras recibir un aviso de que la Audiencia Nacional española estaba a punto de pronunciarse sobre su extradición.

Recapturado en septiembre de 2021, el exgeneral continuó demorando la extradición en numerosas apelaciones que finalmente perdió. También había solicitado asilo político, que España rechazó.

El vínculo con la Argentina

Desde la cárcel, “El Pollo” aportó el año pasado más detalles sobre el envío de dinero a la Argentina y otros países de América Latina y Europa por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Carvajal afirmó entonces que ese “financiamiento internacional” abarcó a dirigentes o partidos afines al régimen bolivariano en la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Honduras, Ecuador y Uruguay, además de España e Italia.

Carvajal aludió específicamente al hallazgo de una valija que contenía 790.550 dólares, de acuerdo al acta de infracción aduanera, en la terminal para vuelos privados del Aeroparque Jorge Newbery, durante la madrugada del 4 de agosto de 2007. El gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner buscó ocultar lo ocurrido, según concluyó la Justicia argentina, pero resultó infructuoso, desatando “el maletinazo” o “el maletagate”, como se lo conoce en Venezuela, o el “caso Antonini” en la Argentina, en alusión a uno de los pasajeros de ese vuelo, Guido Alejandro Antonini Wilson.

Agencias AP y Reuters

LA NACION