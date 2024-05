Venezuela les negó el permiso para salir del país a los opositores refugiados en la embajada argentina

Escuchar

CARACAS.- Venezuela no otorgará los salvoconductos a los seis opositores venezolanos que están asilados en la embajada de Argentina en Caracas, dijo el segundo del gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en medio de una nueva embestida contra el gobierno de Javier Mieli.

Altos funcionarios del gobierno argentina señalaron a la agencia británica Reuters que esperan que la región le exija a Venezuela que cumpla con la Convención sobre Asilo Diplomático y otorgue “sin condicionamientos” los salvoconductos para los seis colaboradores de la opositora María Corina Machado que están refugiados en su embajada en Caracas desde marzo.

Cabello se refirió a esta noticia en su programa en el canal estatal de televisión, Con el mazo dando, y dijo que los salvoconductos para que los opositores dejen la embajada y viajen hacia la Argentina fueron denegados.

“¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria”, dijo la noche del miércoles Cabello, también vicepresidente del partido socialista, recibió un aplauso de los presentes en el estudio televisivo.

“El gobierno del fascista que gobierna Argentina cree que nos va a presionar a nosotros”, agregó, en referencia a Milei, uno de los principales blancos del gobierno chavista en los últimos meses.

“Un tipo tan cobarde que decidió entregar las Malvinas al Reino Unido, que renunció a las Malvinas, renunció al derecho que tiene el pueblo argentino a su territorio porque es un subordinado a los poderes imperiales…. Aquí en Venezuela no nos subordinamos a los poderes imperiales, no lo hemos hecho ni jamás lo haremos”, dijo Cabello, sobre unas recientes declaraciones de Milei a la cadena británica BBC sobre la soberanía de las islas.

“Ese señor que nos amenaza que nos va a aumentar la presión… presión tiene la Argentina, eso parece una olla a presión, una bomba de tiempo que va a reventar en algún momento, más pronto de lo que uno cree. Mucho más pronto de lo que uno cree. Y nos va a echar la culpa a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua”, lanzó el segundo de Maduro.

Consultado sobre la situación de los seis opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas hace más de un mes y medio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana en su conferencia de prensa que “las conversaciones con el gobierno venezolano continúan para lograr que los asilados puedan efectivamente asilarse y que se les asegure el salvoconducto”.

Los opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina twitter

Una de las fuentes del gobierno argentino señaló recientemente a Reuters que los asilados “tienen que salir de Caracas porque su integridad física corre peligro”.

En abril, un alto funcionario del gobierno venezolano dijo que habían otorgado los salvoconductos para que viajaran a Buenos Aires. “El gobierno venezolano de manera extraordinaria les permitió abandonar el país por razones humanitarias”, dijo la fuente oficial. Sin embargo, pese a la fuerte expectativa, los opositores no dejaron la embajada.

Los asesores de Machado se refugiaron en la sede diplomática luego que la fiscalía en Caracas emitió órdenes de captura por conspiración contra el gobierno.

En el interior de la embajada permanecen desde marzo parte del equipo político más cercano a María Corina Machado, encabezado por Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de total confianza de la líder opositora, y Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por la dirigente liberal-conservadora. Los acompañan el exdiputado Omar González, que en la actualidad funge como uno de los coordinares regionales del comando electoral; el experto electoral Humberto Villalobos, uno de los más prestigiosos del país, y Claudia Macero, al frente de la comunicación del partido. Una sexta persona prefiere mantener su identidad en el anonimato por seguridad.

Machado, quien ganó las primarias opositoras en octubre, no se postuló para las elecciones presidenciales del 28 de julio porque tiene una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Sin embargo, sigue en campaña y es la principal promotora del candidato inscrito Edmundo González, de la plataforma unitaria opositora.

Agencia Reuters

LA NACION