Quién es el venezolano que está entre los 10 más buscados del FBI a nivel mundial: recompensa de US$1 millón

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) incluyó a un ciudadano venezolano en la lista de los fugitivos más buscados del mundo. Se trata de un hombre señalado como pieza clave en una compleja red criminal que combina delitos informáticos, financieros y vínculos con organizaciones consideradas terroristas.

El nombre en la lista más temida del FBI: Aníbal Alexander Canelón Aguirre

De acuerdo con información oficial del FBI, Aníbal Alexander Canelón Aguirre fue incorporado el 12 de marzo de 2026 a la lista de los “Diez fugitivos más buscados”, un registro reservado para criminales considerados extremadamente peligrosos o de alto impacto internacional.

Sobre Canelón Aguirre pesan acusaciones de conspiración para cometer fraude bancario, daño a sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y apoyo material a organizaciones consideradas terroristas FBI

La decisión responde a su presunto rol como líder de una conspiración criminal de gran escala que habría operado durante años dentro y fuera de Estados Unidos.

Según detallaron desde el organismo, Canelón Aguirre está acusado de múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para perpetrar robos a entidades financieras y dañar sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y apoyo material a organizaciones terroristas.

La gravedad de estas acusaciones llevó a que el Tribunal Federal del Distrito de Nebraska, en Omaha, emitiera una orden de arresto en su contra el 9 de diciembre de 2025.

El venezolano cerebro detrás de una sofisticada red criminal

La investigación apunta a que el venezolano habría liderado una estructura internacional dedicada a enviar grupos a territorio estadounidense con el objetivo de robar millones de dólares de instituciones financieras.

Este dinero, según el FBI, estaría destinado a financiar actividades delictivas de la organización transnacional Tren de Aragua.

Vínculo con el Tren de Aragua: La investigación del FBI en Omaha señala que el fugitivo lidera la estructura financiera de esta organización transnacional BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde el FBI explicaron que esta organización, originaria de Venezuela y con presencia en varios países de América Latina y Estados Unidos, fue designada como un esquema terrorista extranjero. En ese contexto, el rol de Canelón Aguirre sería clave para sostener financieramente sus operaciones.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Omaha, Eugene Kowel, sostuvo en declaraciones oficiales que “el dinero que el Tren de Aragua ha robado de comunidades en Estados Unidos se utiliza para financiar numerosas actividades criminales, incluyendo tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas y delitos violentos”.

El método empleado: ataques a cajeros automáticos

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el mecanismo utilizado para cometer los delitos. Según el FBI, desde al menos enero de 2024, Canelón Aguirre y sus cómplices habrían llevado adelante operaciones de “jackpotting” en cajeros automáticos.

Este método consiste en instalar programas maliciosos —malware— en los dispositivos para forzar la expulsión de dinero en efectivo sin necesidad de una cuenta bancaria asociada. Una vez obtenida la moneda, la misma es canalizada a través de una red compleja de lavado, lo que dificulta su rastreo.

El propio Kowel afirmó que el sospechoso sería el desarrollador de este software malicioso, el cual habría sido utilizado contra cientos de instituciones financieras en Estados Unidos. “Cuando el malware se instala en los cajeros automáticos, pueden dispensar grandes cantidades de dinero que no están vinculadas a ninguna cuenta individual”, explicó.

El sospechoso es señalado como el desarrollador de un malware especializado que, una vez instalado en cajeros automáticos (ATM), fuerza la expulsión masiva de efectivo sin necesidad de interactuar con cuentas individuales Shutterstock

Perfil del fugitivo: cómo es Aníbal Alexander Canelón Aguirre

Según la descripción oficial del FBI, Aníbal Alexander Canelón Aguirre tiene 49 años y nació el 15 de mayo de 1976 en Venezuela.

Se lo describe como un hombre de cabello negro con canas y ojos color café. Su estatura se ubica entre 5 pies 5 pulgadas (1,65 m) y 5 pies 7 pulgadas (1,70 m), con un peso aproximado de 190 libras (86 kilos).

Además, se indica que habla español y que mantiene vínculos tanto con Venezuela como con México, lo que podría facilitar su movilidad o permanencia fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

También se advierte que utiliza varios alias, entre ellos “Prometheus” y “The Engineer”, lo que refuerza la hipótesis de su perfil técnico dentro de la organización.

El FBI describe el perfil de Canelón Aguirre (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) Jenny Kane - AP

El FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente al arresto del fugitivo. Las autoridades también señalaron que debe ser considerado armado y peligroso, por lo que cualquier dato debe ser canalizado a través de los medios oficiales.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el FBI mediante la línea gratuita 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), así como a través de oficinas locales o representaciones diplomáticas estadounidenses. Además, se pueden enviar datos de manera anónima a través del sitio web oficial.