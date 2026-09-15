Un helicóptero danés atacado y un dron derribado en Lituania: crece la alarma en Europa por Rusia

VILNA.– Aviones de combate de la OTAN derribaron durante la noche un dron que había ingresado en el espacio aéreo de Lituania, mientras que Dinamarca acusó este martes a Moscú de haber lanzado dos bengalas hacia uno de sus helicópteros sobre el mar Báltico. Los dos episodios se suman a una serie de incidentes que, según la Unión Europea, no pueden considerarse “aislados” y reflejan “el comportamiento imprudente y peligroso de Rusia”.

Funcionarios militares lituanos señalaron que es la primera vez que un dron es derribado dentro del espacio aéreo del país, miembro de la OTAN. Las autoridades evitaron pronunciarse por el momento sobre su origen y su posible objetivo y afirmaron que será necesaria una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Soldados lituanos aseguran la zona donde cazas italianos, durante la Misión de Vigilancia Aérea del Báltico de la OTAN, derribaron un dron cerca de la aldea de Pratkunai Mindaugas Kulbis - AP

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania indició el martes que el dron fue abatido cerca de la aldea de Pratkūnai, unos 100 kilómetros al oeste de la capital, Vilna, y cerca del embalse de Kaunas.

La amenaza de los drones ha sido constante sobre los cielos de Lituania, que comparte fronteras con Bielorrusia y con el enclave ruso de Kaliningrado. En mayo, los residentes de Vilna tuvieron que ponerse en cubierto y el presidente y el primer ministro fueron llevados a lugares seguros cuando se activó un protocolo de alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia.

Drones ucranianos extraviados también han cruzado previamente la frontera hacia el espacio aéreo báltico, incluido en mayo cuando un avión de combate de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre el sur de Estonia.

Antanas Matutis, comandante de la fuerza aérea lituana, dijo que se encontraron los restos y que el dron “probablemente” llevaba explosivos.

Soldados lituanos aseguran la zona donde cazas italianos, durante la Misión de Vigilancia Aérea del Báltico de la OTAN, derribaron un dron cerca de la aldea de Pratkunai AP

Vilmantas Vitkauskas, jefe del centro de crisis, señaló a la radiodifusora pública lituana LRT que la principal hipótesis es que el dron ingresó desde Bielorrusia. El aparato permaneció unos 30 minutos en el espacio aéreo lituano y sobrevoló las afueras de varias zonas pobladas antes de ser interceptado, explicó.

En otro incidente ocurrido también este martes, el Ministerio de Exteriores de Dinamarca denunció que fueron lanzadas bengalas contra un helicóptero de la fuerza aérea danesa mientras realizaba “una cobertura fotográfica rutinaria” de una fragata rusa frente al puerto de Gedser, en el mar Báltico.

“Esto es completamente inaceptable”, afirmó la Cancillería danesa en X. Como respuesta al episodio, el gobierno convocó al embajador ruso para exigir explicaciones.

Las fuerzas de seguridad de Lituania investigan el incidente de un dron sobrevolando sus cielos, presuntamente con explosivos AP

Por su parte, el embajador de Rusia en Dinamarca, Vladímir Barbin, señaló que “no es la primera vez” que helicópteros de la fuerza aérea danesa habían “realizado maniobras peligrosas cerca de buques de guerra rusos”.

También dijo que el helicóptero danés había llevado a cabo “acciones provocadoras contra la fragata rusa”.

“Agresión y provocación”

Funcionarios en países de la OTAN, incluidos Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Polonia, acusaron en las últimas semanas a Rusia de estar implicada en actos como incursiones de drones, sabotaje, incendios provocados, vigilancia de instalaciones de defensa y planes para usar un dron que llevaba explosivos para atacar un aeropuerto.

Estos incidentes “no son aislados”, dijo en una publicación en X este martes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. “Forman parte de un patrón más amplio de agresión y provocación rusa contra Europa, que pone a prueba nuestra preparación y nuestra determinación”.

Once again, Europe woke up to reckless and dangerous Russian behaviour.



A Russian warship fired emergency flares dangerously close to a Danish helicopter.



A drone entered Lithuanian airspace before being destroyed by NATO fighter jets.



These are not isolated incidents. They… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2026

“Rusia descubrirá que nuestra determinación solo se fortalece cada vez más. Estamos reforzando nuestra disuasión y defensa colectivas, junto con la OTAN. Y estamos incrementando la presión sobre Rusia”, afirmó la funcionaria.

En la misma línea, los incidentes tuvieron lugar un día después de que el jefe de la OTAN afirmara que los ataques cerca del territorio de la alianza no harían más que aumentar su apoyo a Ucrania en su guerra contra la invasión a gran escala de Rusia.

“Rusia se está volviendo cada vez más temeraria mientras continúa su terrible guerra contra Ucrania”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien prometió reforzar las defensas de la alianza de 32 países a lo largo de su extensa frontera oriental con Rusia y con Bielorrusia, un aliado ruso.

Líderes europeos en una rueda de prensa durante la Cumbre del Ártico Michael Kappeler - dpa DPA

A estos incidentes se sumó un presunto sabotaje en Países Bajos, que generó una gran caída del servicio afectando partes del sistema ferroviario neerlandés a primera hora del martes.

Cientos de miles de pasajeros utilizan la red ferroviaria cada día. Las interrupciones del martes afectaron a miles de pasajeros principalmente en la zonas centrales y orientales de los Países Bajos, pero el problema también afectó a algunos servicios en las regiones occidentales más concurridas del país.

Joke van der Cruysen, portavoz de la empresa de infraestructura Prorail, dijo que hubo cortes en 24 lugares. “Se han encontrado materiales en varios lugares. Parece que este material fue colocado deliberadamente sobre las vías. Sospechamos sabotaje”, afirmó. “La policía está involucrada y está investigando activamente la causa y las razones detrás de esto”.

La interrupción ocurrió el día en que el gobierno neerlandés presenta su presupuesto anual al parlamento, un evento que atrae a miles de personas a La Haya para ver a la familia real recorrer la ciudad en carruajes tirados por caballos.

Agencias AP y AFP