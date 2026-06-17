El G7 llamó a los líderes de empresas de IA a proteger a los menores en línea

EVIAN, Francia.– Las potencias del G7, incluido Estados Unidos, pidieron este miércoles a las grandes empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales sobre la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes.

El llamado se produjo al cierre de tres días de cumbre en Evian, en el este de Francia, donde los líderes del grupo mantuvieron un almuerzo de trabajo con algunos de los principales referentes mundiales del sector de la inteligencia artificial.

Trump, 80, can't seem to figure out how to raise his chair pic.twitter.com/cDtEnQPenE — Headquarters (@HQNewsNow) June 17, 2026

Entre los invitados estuvieron Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Arthur Mensch, de Mistral AI; Demis Hassabis, de Google; Alexandr Wang, de Meta; Aidan Gomez, de Cohere; Marc Benioff, de Salesforce, y representantes de otras compañías del ecosistema tecnológico.

Macron se reúne con el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, al margen de la cumbre del G7, en Evian THIBAULT CAMUS - POOL

“Hacemos un llamado a los proveedores de servicios digitales para que desarrollen y apliquen tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad”, señalaron los líderes del G7 en una declaración conjunta, a la que también se sumaron Brasil, Corea del Sur, Egipto, la India y Kenia.

Estados Unidos coincidió con sus socios del G7 —Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— en la necesidad de reforzar la protección de los menores en redes sociales, plataformas digitales y servicios impulsados por inteligencia artificial. El texto ratifica un acuerdo alcanzado a fines de mayo en París, durante una cumbre sectorial del grupo, y busca consolidar un marco común para limitar la exposición de niños y adolescentes a contenidos dañinos.

“Estos pueden verse expuestos a interacciones y contenidos ilegales o inadecuados para su edad que perjudican su salud mental y su bienestar”, advirtieron los líderes en el documento.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, conversa con el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, al margen de la cumbre del G7 Julia Demaree Nikhinson - AP

En ese sentido, la declaración pide a las compañías del sector que avancen en la detección y eliminación de deepfakes de carácter sexual, un fenómeno que preocupa especialmente a gobiernos y organismos de protección infantil por el uso creciente de herramientas de IA generativa para crear imágenes falsas o abusivas. También reclama la implementación de parámetros de seguridad, entre ellos herramientas de control parental y mecanismos de verificación de edad.

El consenso sobre la protección de menores contrastó, sin embargo, con las diferencias que persisten dentro del G7 sobre la fiscalización, la regulación y los límites al desarrollo del sector digital. Mientras Europa defiende una supervisión más estricta, Estados Unidos mantiene una posición más cautelosa frente a regulaciones que puedan afectar la innovación o la competitividad de sus empresas tecnológicas.

Uno de los casos que sobrevoló las discusiones fue el de Anthropic, que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden de Washington basada en argumentos de seguridad nacional. El episodio expuso la tensión entre la cooperación tecnológica entre democracias y el temor a que modelos avanzados de inteligencia artificial terminen en manos de gobiernos autoritarios o actores considerados hostiles.

Macron y el CEO de Anthropic, Dario Amodei (izq.), durante un almuerzo de trabajo con miembros del G7 LUDOVIC MARIN - AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la necesidad de “regular mejor” estos modelos de inteligencia artificial “para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios”. Pero al mismo tiempo advirtió que la respuesta no puede ser el cierre de canales de cooperación entre aliados.

“La respuesta no puede ser la no cooperación entre democracias”, dijo Macron, en un mensaje dirigido tanto a Washington como a Bruselas.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió una alianza más sólida entre Estados Unidos y la Unión Europea en materia de inteligencia artificial. “Estados Unidos y la UE deben ser socios sólidos en materia de IA”, afirmó.

Important G7 session on AI.



AI is developing exponentially. It is the most important technology of our time.



It comes with immense potential, but also risks for free, democratic societies.



I believe Europe and the US should work together on AI.



Together, we represent 70% of… pic.twitter.com/ZFPltDYdG5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2026

“Es de interés mutuo que nuestros ciudadanos y empresas puedan utilizar con total seguridad los mejores modelos de IA”, agregó Von der Leyen.

Agencias AFP y ANSA