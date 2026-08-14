El gobierno de Venezuela anunció la excarcelación de 131 presos políticos tras iniciar el diálogo con la oposición

CARACAS.- El gobierno de Venezuela anunció hoy el “otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad” para 131 personas detenidas por su presunta o comprobada participación en delitos. La medida se produjo tras el primer ciclo de negociaciones con el gobierno interino auspiciado por Estados Unidos y luego de la promesa hecha ayer por Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora.

El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, confirmó la decisión en X. El comunicado oficial indicó que los beneficios integran el programa gubernamental de Paz y Convivencia Democrática. Abogados y la organización Foro Penal precisaron que las medidas alternativas en la legislación local consisten en prisión domiciliaria o un régimen de presentación ante los tribunales.

Comunicado pic.twitter.com/noAISsnFoL — Miguel Ángel Pérez Pirela (@maperezpirela) August 14, 2026

Se trata del primer resultado de la mesa de diálogo. La liberación de presos políticos fue un clamor desde el inicio de las conversaciones, que buscan una transición política en el país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro hace siete meses en una operación militar estadounidense. En la misma línea, el senador Marco Rubio sostuvo que la liberación es un paso crucial para la reconciliación.

Figuera celebró la noticia en sus redes sociales. “Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”, escribió en X.

Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 14, 2026

Organizaciones humanitarias aplaudieron las excarcelaciones. Foro Penal, que contabilizaba 391 presos políticos hasta el lunes 10, informó hacia la tarde de hoy la liberación de 45 personas, una cifra que la agencia AFP precisó en “al menos 40” citando a la misma ONG. Otras organizaciones señalaron que entre los beneficiados se encuentra José Ignacio Moreno, abogado de la minera Gold Reserve apresado en 2023.

Entre las mujeres liberadas figuró Emirlendris Benítez, detenida en agosto de 2018 con cuatro meses de embarazo y acusada de un atentado con drones contra el depuesto Maduro. Sentenciada a 30 años de cárcel por terrorismo y traición a la patria, salió en libertad junto a otras cinco mujeres. Diversas ONG denunciaron que la detenida sufrió torturas que le provocaron un aborto espontáneo.

En tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos difundió imágenes de excarcelados de Rodeo I, un penal en las afueras de Caracas señalado como un “centro de torturas”. La entidad publicó: “Tras ser excarcelados de El Rodeo I, un grupo de 25 expresos políticos del caso Plaza Venezuela exige ‘¡Justicia!’ a las afueras del centro de detención”.

En el caso Plaza Venezuela unas 50 personas resultaron arrestadas en 2025 bajo acusaciones de terrorismo por su supuesta vinculación con un plan para derrocar a Maduro que incluyó explosivos en Caracas. Ángeles Tirado, familiar de detenidos, expresó a la agencia AFP: “Me siento feliz, satisfecha por lo que está pasando”. Sin embargo, añadió: “La expectativa es (...) la libertad plena, sin condiciones, libertad para todos ellos que están ahí, no solo mis familiares, sino todos”.

Agencias AFP y Reuters