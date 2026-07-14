El gobierno de Venezuela y la oposición anuncian un plan de “fortalecimiento de la democracia” tras los terremotos

CARACAS.– El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana iniciarán el próximo 1 de agosto un plan de trabajo conjunto orientado al “fortalecimiento de la democracia” y la reinstitucionalización del país, en un intento por recomponer el escenario político tras años de crisis y en medio de la emergencia provocada por los recientes terremotos.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que la iniciativa incluirá a representantes del Parlamento actual —controlado por el oficialismo— y a exmiembros de la Asamblea Nacional del período 2015-2020, reconocida por Estados Unidos como el último poder legislativo legítimo.

“A los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”, señaló Rodríguez en un mensaje difundido en Telegram. “Solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”, escribió.

“El inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”, aseguró más tarde en X.

Según la declaración, el proceso buscará restablecer el funcionamiento institucional en un contexto marcado por la fragmentación del poder legislativo y las disputas de legitimidad entre el chavismo y la oposición. La hoja de ruta apunta a sentar bases para una eventual transición política y a normalizar las relaciones entre los distintos poderes del Estado.

La iniciativa se produce en paralelo a la crisis generada por el doble sismo que afectó al país, lo que llevó a las autoridades a insistir en la necesidad de cooperación entre sectores enfrentados. En el comunicado oficial, la Asamblea Nacional subrayó que la magnitud de la emergencia exige deponer diferencias políticas y priorizar la atención a la población afectada.

El documento también plantea que la coordinación entre oficialismo y oposición permitirá canalizar de manera más eficaz la ayuda humanitaria, así como impulsar propuestas legislativas y técnicas destinadas a la recuperación nacional. En ese sentido, el Parlamento destacó el respaldo internacional recibido, que consideró clave para enfrentar las consecuencias del desastre. “La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola”, aseguró Rodríguez.

En mi condición de presidente de la @AsambleaVE asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar… https://t.co/E0LDEXAv1s — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) July 14, 2026

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, expresó su respaldo a la iniciativa y aseguró que asumirá el “compromiso y la voluntad política” de impulsar una hoja de ruta bilateral, tanto técnica como política, basada en objetivos concretos. Según señaló, el propósito es avanzar en los temas clave para la recuperación democrática del país, al tiempo que llamó a sostener “las banderas de la fe y de la esperanza” en medio de la crisis.

“La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”, señaló el comunicado difundido por ese sector, que reafirmó su disposición a participar en la hoja de ruta anunciada.

El plan arranca en agosto en medio de la emergencia por los terremotos FEDERICO PARRA - AFP

El acercamiento entre ambas instancias legislativas ocurre en un momento en que Venezuela atraviesa una prolongada crisis política, económica y social, agravada ahora por el impacto de los desastres naturales. Aunque no se detallaron los mecanismos concretos del plan, el anuncio representa uno de los intentos más recientes de articular espacios de diálogo entre el chavismo y sectores opositores.

De cara al inicio formal de las conversaciones en agosto, persisten interrogantes sobre el alcance real de la iniciativa y su viabilidad en un escenario históricamente marcado por la desconfianza mutua.

Agencia AFP