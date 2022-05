El guiño de Luke Skywalker a Lula da Silva en las redes: “La Fuerza es fuerte con él”

Como cada 4 de mayo, hoy se conmemora el Día de Star Wars, una fecha que atraviesa a generaciones que se fidelizaron con la imaginación y creatividad del universo que construyó George Lucas. Instantes después de la medianoche, la consigna #MayTheFourthBeWithYou, no tardó en hacerse tendencia en las redes, con miles de menciones, que alude fonéticamente con una mínima modificación a la frase icónica de los Jedis: May The Force Be With You (Que la fuerza te acompañe, en inglés).

En este contexto, el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, hizo su propio homenaje al universo Star Wars. “¡Que la fuerza acompañe a Brasil!”, escribió el nuevamente candidato a primer mandatario en una publicación de Twitter. Su mensaje fue acompañado por una captura y una mención al fotógrafo de imagen, Ricardo Stuckert. “Más la Fuerza”, agregó Da Silva como crédito a la postal, que fue intervenida con una espada láser verde.

Tan solo instantes después, quien recogió el mensaje fue el gran protagonista de la historia, Mark Hamill, el actor que interpreta al mítico Luke Skywalker, héroe de la saga. “Atención, Brasil”, alertó, y agregó en mayúsculas: “LA FUERZA ES FUERTE CON ESTE”.

“Deseando a Lula da Silva lo mejor para su nombre misión”, enfatizó Hamill.

La respuesta del expresidente de Brasil no tardó en llegar. “Gracias, Luk... ¡Mark!”, agradeció y bromeó Lula da Silva. “Una nueva esperanza está llegando (A New Hope is coming, en inglés)”, agregó, en alusión a la la primera entrega de la saga, Star Wars IV: A New Hope, de 1977.

Lula, por la presidencia

Tras haberse lanzado el expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva protagonizó polémicas declaraciones en una entrevista con la revista estadounidense Time, publicada el miércoles. Allí, el exprimer mandatario que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, “quería la guerra” con Rusia, que se desarrolla desde febrero en suelo ucraniano y ha dejado miles de muertos.

Lula, que se presenta a la reelección, aparece en la portada de la publicación de esta semana, que lleva la frase “El segundo acto de Lula”. “Él (Zelensky) quería la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Sí critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que era un error invadir. Pero no creo que nadie quiera contribuir a que haya paz. La gente está despertando el odio contra Putin. ¡Eso no lo va a solucionar! Hay que estimular un acuerdo. ¡Pero hay un estímulo (de confrontación)!”, dijo el expresidente en una entrevista realizada en marzo.

La declaración se produjo en medio de las preguntas sobre qué haría para relacionarse con los diferentes jefes de Estado a partir de 2023, en caso de ser elegido, ya que el mundo estaría hoy muy fragmentado diplomáticamente, y si el expresidente hablaría con Putin incluso después de la invasión de Ucrania. Lula respondió que los políticos “cosechan lo que siembran”: “Si siembro discordia, cosecharé desacuerdos”.