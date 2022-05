Día de Star Wars: llegó el May the Fourth y los fanáticos enloquecieron en redes sociales

“No, yo soy tu padre”. Es inimaginable que alguien no conozca a qué se refiere esta frase. O, en su defecto, al menos tendría la noción de que forma parte de alguna de las películas de la saga Star Wars. En concreto, es la revelación que Darth Vader le hizo a Luke Skywalker en el Episodio V, El imperio contraataca. Tal es la fama que alcanzaron estos filmes, que cada 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars, una fecha que atraviesa a las tres generaciones que se fidelizaron con la imaginación y creatividad del universo que construyó George Lucas.

Con la existencia de la redes sociales cercana los 20 años, se convirtió en uno de los canales más frecuentes para expresar la afición por estas historias, y este 4 de mayo no fue la excepción. Las etiquetas #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay se convirtieron en tendencia en Twitter.

El origen de la conmemoración de esta fecha en realidad nació de un juego de palabras. “May the force be with you”, es una frase icónica de los Jedis desde que se estrenó en 1977 la primera película de la saga, Star Wars IV: A New Hope, y que en español significa “Que la fuerza te acompañe”. Ahora bien, en inglés, esta expresión bien podría confundirse con: “May the fourth be with you”, que se traduce como “Que el 4 de mayo te acompañe”.

Existen varias versiones acerca de cómo estas dos frases se combinaron armoniosamente. Según reseñó CNN, tiene origen en Reino Unido. La expresión se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día que Margaret Thatcher asumió el cargo de primera ministra del país. Presuntamente, el Partido Conservador habría colocado un anuncio en el London Evening News que decía: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”, que en español se tradujo como: “Que el 4 te acompañe, Maggie. Felicidades”.

Año tras año, se celebran eventos en todo el mundo para conmemorar esta fecha. De hecho, la web oficial de Star Wars publica un listado de actividades que se pueden hacer con ocasión del día. Este año, la celebración vino acompañada del lanzamiento del tráiler oficial de Obi-Wan Kenobi, serie que se estrenará el próximo 27 de mayo en Disney+.

Los fanáticos también hicieron de las suyas en redes sociales, y tras colmar Twitter con mensajes e imágenes alegóricas a toda la saga, las etiquetas #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay fueron tendencia en Twitter. A continuación, algunas de las publicaciones más divertidas y creativas compartidas recientemente en la plataforma.

Adicional al listado que la web oficial que la saga ofrece, hay ofertas en líneas de productos y juegos de Star Wars, comida espacial, trivias y eventos en los que se anima a los fanáticos a disfrazarse de sus personajes favoritos.

La popularidad de Star Wars es importante para los fanáticos así como a nivel empresarial y se refleja en números sorprendentes. De acuerdo con Forbes, la saga, que desde octubre de 2012 es propiedad de Disney, tiene el récord mundial Guinness por ser la franquicia más exitosa del mundo con un valor total de 70 mil millones de dólares.