El hermano de JonBenét Ramsey reveló un dato que considera clave para resolver el asesinato de su hermana

A casi tres décadas de uno de los crímenes más misteriosos de Estados Unidos, Burke Ramsey, el hermano mayor de JonBenét Ramsey, volvió a hablar públicamente sobre el asesinato de la niña de seis años ocurrido en diciembre de 1996 en Boulder, Colorado.

El hombre tenía apenas nueve años cuando su hermana fue encontrada muerta en el sótano de la vivienda familiar. Desde entonces, la investigación estuvo marcada por numerosas hipótesis, pruebas forenses y sospechas que, hasta el momento, no permitieron determinar quién cometió el crimen.

En diálogo con el medio británico Daily Mail, el hermano de la víctima aseguró que la respuesta podría encontrarse en una muestra de ADN de origen desconocido recuperada durante la investigación. Según explicó, los avances tecnológicos podrían ofrecer nuevas posibilidades para analizar esa evidencia. “Necesitamos encontrar esa coincidencia. Es la mejor evidencia que tenemos”, sostuvo.

JonBenet Ramsey, la niña de 6 años, que apareció muerta en el sótano de su casa AFP

La muestra de ADN genético masculino fue detectada por los investigadores en el año 2003 en las prendas íntimas de la pequeña. Sin embargo, pese a los análisis realizados durante los años posteriores, no se logró establecer de manera concluyente a quién pertenecía. “Estaba debajo de sus uñas y no coincidía con ninguno de nosotros. Probablemente sea la persona que lo hizo, ¿sabés? Y es la mejor oportunidad que tenemos para resolver esto”, reflexionó Burke.

Pese al paso del tiempo, él mantiene la esperanza de poder encontrar al culpable y darle paz a su familia. “Quiero que se resuelva. No sé mucho de los detalles científicos y es difícil conocerlos a fondo, porque es emocionalmente agotador. Pero tienen que enviar esas muestras a diferentes laboratorios de nuevo y seguir haciendo pruebas. Encontrar la coincidencia. Eso contribuirá enormemente a que se haga justicia. Han pasado 30 años y ya basta”, remarcó.

Durante años, sus padres y otros familiares directos estuvieron bajo la lupa de la Justicia, pero esta prueba podría ser fundamental para desligar al entorno del asesinato. “El ADN dice que no lo hicimos. Sé que ningún miembro de mi familia lo hizo”, señaló, convencido de que la investigación estuvo mal planteada desde un primer momento.

Burke, el hermano de JonBenet, tenía 9 años en aquella Navidad fatídica de 1996, y no escapó a las sospechas por el crimen de su hermana FIlmDaily

¿Cómo fue el asesinato de JonBenét Ramsey, el crimen que conmocionó a Estados Unidos?

El caso comenzó el 26 de diciembre de 1996, cuando la familia Ramsey denunció la desaparición de JonBenét, una niña de seis años que había participado en concursos infantiles de belleza. Aquella mañana, su madre encontró una extensa nota de rescate dentro de la vivienda familiar. En el mensaje, los supuestos secuestradores exigían 118.000 dólares a cambio de la liberación de la menor. Sin embargo, horas después, el padre de la niña, John Ramsey, encontró su cuerpo en una habitación del sótano de la casa.

La autopsia determinó que la niña había muerto de asfixia por estrangulamiento asociada a un traumatismo craneoencefálico. Las autoridades clasificaron su muerte como un homicidio y comenzaron una investigación que se convertiría en una de las más complejas y costosas de la historia.

A lo largo de los años, los investigadores analizaron diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de que una persona ajena a la familia hubiera ingresado a la vivienda durante la noche. Sin embargo, ninguna de las líneas de investigación permitió identificar judicialmente a un responsable, por lo que el asesinato permanece sin resolver.