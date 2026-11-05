La “venganza” de Horacio Cartes: la disputa por el poder en Paraguay que terminó con la caída de Santiago Peña

Tras una votación unánime en la Cámara de Diputados que dejó todo preparado para que el Senado confirmara la destitución del presidente paraguayo, Santiago Peña, el mandatario intentó sin éxito dar un paso al costado y entregar el mando al vicepresidente, Pedro Alliana. Fue la culminación de un proceso iniciado con un escándalo financiero millonario que afectó a miles de paraguayos.

Los expertos consultados por LA NACION coincidieron en destacar el papel del antiguo padrino político del exmandatario y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como el Partido Colorado, Horacio Cartes. El expresidente habría impulsado un pedido de investigación sobre Ueno Bank, una entidad que en pocos años pasó de ser una financiera menor a uno de los bancos más grandes de Paraguay, en buena medida gracias a los depósitos estatales y los fondos jubilatorios. La investigación expuso al presidente y desembocó en su juicio político.

Peña y su esposa, Leticia Ocampos, asisten a un desfile militar y policial en Asunción NORBERTO DUARTE - AFP

En un país que ya conoce la destitución de primeros mandatarios a raíz de disputas intrapartidarias, la incidencia de Cartes en la caída del gobierno de Peña y el margen de acción de quien ocupó durante años el centro de la política nacional casi sin disputas, son algunas de las principales incógnitas que sobrevuelan Asunción.

Disputas en el Partido Colorado

“Si bien Peña viene de la línea de Cartes, hace no mucho tiempo el entonces mandatario empezó a enfrentarse con el líder del Partido Colorado, en lo que fue una disputa política y financiera entre ambos”, explicó a LA NACION Fernando Martínez, director del Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS) de Paraguay.

Según el experto, a partir de ese proceso Cartes –que gobernó Paraguay entre 2013 y 2018– quedó relegado de la disputa política “quizá por primera vez” en al menos diez años, mientras que Peña “tomó mayor protagonismo y mayor liderazgo de su propia presidencia y dentro del partido”.

La jugada no habría gustado al histórico líder del partido conservador paraguayo, quien “a través de sus miembros parlamentarios, envió desde el Congreso un pedido de informe al Banco Central sobre la situación del Ueno Bank”, explicó Martínez.

Peña hace un gesto durante una entrevista con la AFP en Asunción LUIS ROBAYO - AFP

En la madrugada del martes, el Banco Central intervino la entidad tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, luego de meses de alertas por préstamos otorgados a empresas del propio grupo. Casi tres millones de clientes –alrededor de uno de cada tres paraguayos– quedaron sin acceso a sus ahorros, y las protestas no tardaron en llegar a las puertas del Congreso.

Para agravar la situación, Peña había sido accionista de Ueno Holding, el conglomerado controlado por los dueños del banco, hasta 2025, y había designado al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno. Con esos antecedentes, el miércoles 35 diputados opositores y colorados disidentes presentaron un libelo acusatorio por mal desempeño de funciones contra el presidente y su vicepresidente.

La iniciativa necesitaba dos tercios de los votos de la Cámara y no tenía los apoyos necesarios hasta que Horacio Cartes le soltó la mano a su antiguo delfín. Horas después, en plena sesión, Peña presentó su renuncia.

Cartes se cubre con una bandera del gobernante Partido Colorado durante las elecciones generales en Asunción Jorge Saenz - AP

“Cartes se está regodeando con una venganza a la traición que le hicieron hace pocas semanas, cuando todos lo abandonaron para conformar el incipiente peñismo y dejándolo solo al líder histórico. Pero no hay que olvidar que Peña es un invento de Cartes”, dijo a LA NACION el politólogo Alfredo Boccia, columnista semanal del diario Última Hora.

Según el experto, ahora Cartes resurge mejor posicionado. “Aún es el presidente del Partido Colorado, y ante la debilidad generalizada que hay en todos los sectores y la incertidumbre sobre cómo se va a reconfigurar en la geografía interna del partido, Cartes sigue siendo un faro y reparo de todos los que aspiran a llegar bien ubicados al 2028”, aseguró.

Ascenso y caída de Peña

Economista formado en Columbia, Peña hizo carrera en el Banco Central de Paraguay (BCP) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2015, con apenas 36 años, Cartes lo sacó del directorio del BCP para nombrarlo ministro de Hacienda. Hasta poco antes había militado en el Partido Liberal, rival histórico de los colorados, y se afilió a la ANR recién en 2016, ya como delfín del entonces presidente.

En diciembre de 2022, Peña ganó la interna con el aparato de Honor Colorado, el movimiento de Cartes, y en 2023 se impuso en las elecciones presidenciales con casi el 44% de los votos frente al opositor Efraín Alegre.

En su discurso de victoria le agradeció a Cartes como su mentor. Buena parte de su gabinete provenía del gobierno del expresidente, y sus críticos lo describieron durante años como un “títere” de su antecesor.

Trump y Peña, al comienzo de la cumbre "Escudo de las Américas", en el Trump National Doral, en Miami, Florida SAUL LOEB - AFP

Sin embargo, una vez en el gobierno, Peña “fue construyendo silenciosamente un poder político y financiero, con el que también estableció relaciones bastante cercanas a otros liderazgos internacionales, como el de [el presidente norteamericano, Donald] Trump, y le empezó a disputar la sucesión presidencial a Cartes”, explicó Martínez.

Según el experto, esa estrategia propició una serie de realineamientos dentro del partido, con dirigentes y líderes que antes respondían a Cartes y que empezaron a hacerlo al presidente.

El nuevo escenario le devuelve ahora a Cartes el control del Partido Colorado y lo deja bien posicionado para elegir al próximo candidato, en un país donde no está permitida la reelección. “Cartes vuelve a retomar el liderazgo central dentro del Partido Colorado y va a ser el principal dirigente que arme la estructura de cara a las elecciones de 2028”, explicó Martínez.

Una manifestante sostiene un cartel contra Peña durante una protesta contra el gobierno y el banco Ueno, en Asunción Jorge Saenz - AP

La clave, según el analista, está en Alliana, que todo indica que completará el mandato luego de que el Congreso rechazaras un pedido de juicio político en su contra. El vicepresidente “era inicialmente el candidato de Cartes hasta que decidió irse con Peña”, recordó Martínez.

“Si el juicio en su contra no procede es únicamente porque Cartes, a través de sus senadores y diputados, decidió apoyar uno de los dos juicios políticos, el de Santiago Peña, dejando por el momento a Alliana”, señaló el experto. “Eso le da a Cartes control sobre el actual vicepresidente, que además sería el presidente durante los próximos dos años. Cartes queda fortalecido y en un punto central de la política paraguaya”, agregó.

¿Quién es Horacio Cartes?

Hoy, Horacio Cartes sigue siendo probablemente la persona más poderosa de la política paraguaya y uno de los empresarios más ricos del país. Nacido en Asunción en 1956, construyó un conglomerado de unas 25 empresas que incluye tabacaleras, bancos, una cadena de supermercados y uno de los tres principales grupos de medios de Paraguay.

Su desembarco en la política fue tardío. Hasta 2008 no tenía participación partidaria y ni siquiera estaba empadronado para votar. Poco después se afilió al Partido Colorado, ganó las elecciones presidenciales de 2013 y gobernó hasta 2018. Desde entonces lidera Honor Colorado, la facción dominante de la agrupación, y en 2023 asumió la presidencia de la ANR. Fue el principal artífice de la llegada de Peña al poder y, para sus críticos, quien ejercía el poder real detrás del gobierno.

Cartes asiste a un desfile militar tras asumir el cargo en Asunción Cesar Olmedo - AP

Sus problemas judiciales comenzaron antes que su carrera política. En 1986 y 1989 estuvo preso por causas vinculadas con el fraude cambiario, pero la acusación más grave llegó en noviembre de 2019, cuando el juez federal brasileño Marcelo Bretas ordenó su detención en el marco de la investigación del Lava Jato.

Bretas lo señaló como integrante de la red de lavado de dinero de Dario Messer, conocido como el “cambista de los cambistas”, a quien Cartes llamaba su “hermano del alma”. Según la fiscalía brasileña, cuando Messer permanecía prófugo, Cartes le transfirió al menos 500.000 dólares para afrontar sus gastos legales y lo ayudó a ocultarse en una estancia de Pedro Juan Caballero.

Messer terminó condenado en Brasil a más de 13 años de prisión. En Paraguay, en cambio, las denuncias contra Cartes por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tuvieron escasos avances, hasta que la Fiscalía desestimó la causa en 2025.

Cartes llega al Congreso para entregar la banda presidencial al mandatario entrante de la nación, en Asunción

El golpe más duro contra su posición política y empresarial llegaría, no obstante, de la mano de una serie de sanciones de Estados Unidos. En 2022, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado lo declaró “significativamente corrupto” por obstruir una investigación internacional sobre crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a un socio, y le prohibió ingresar al país. En enero de 2023, el Departamento del Tesoro fue más allá y congeló sus activos.

Entre las acusaciones figuraban el pago de sobornos mensuales a legisladores, la compra de apoyos dentro del Partido Colorado para habilitar su candidatura y sus presuntos vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. Cartes rechazó las acusaciones y denunció una persecución política.

El escenario cambió en octubre de 2025, cuando, ya bajo la presidencia de Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) levantó las sanciones contra el exmandatario y Tabacalera del Este –fundada por Cartes–, al considerar que mantenerlas ya no era compatible con los objetivos de la política exterior estadounidense. Peña celebró la decisión en las redes sociales con un mensaje dirigido a su mentor político: “Feliz contigo”.