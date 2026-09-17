El hermano de Lady Di aseguró que tras la muerte de la princesa el rey Carlos lanzó una polémica frase

LONDRES (AP).- La publicación del nuevo libro del hermano de Lady Di, el conde Charles Spencer, generó polémica en Reino Unido. En sus memorias, tituladas Swan Song: Diana, My Sister (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”, en español), el noble aseguró que el entonces príncipe Carlos le dijo que el mundo “olvidaría pronto” a la princesa tras su trágica muerte en agosto de 1997. El Palacio de Buckingham, por su parte, respondió y negó rotundamente las acusaciones.

El fragmento, que fue publicado por el diario británico Daily Mail antes de la publicación oficial el 22 de septiembre, cuenta que Carlos se mostró “enfurecido” luego de que Spencer insistiera en que Diana no habría querido que sus hijos, los príncipes William y Harry, caminaran en su cortejo fúnebre con 12 y 15 años, tal como propuso un alto asesor de la Corona británica. El conde aseguró que Carlos le respondió: “Tranquilo, será olvidada muy pronto”.

El príncipe Harry dijo en otras oportunidades que caminar detrás del ataúd de su madre a los 12 años fue algo que ningún niño “debería tener que hacer”. En 2017, en una entrevista con la BBC, aseguró que no tenía “una opinión formada sobre si aquello fue correcto o incorrecto”, pero que, “en retrospectiva”, se alegraba de haber formado parte de aquel día.

Charles Spencer junto a sus sobrinos William y Harry en el funeral de Lady Di Princess Diana Archive - Hulton Royals Collection

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre interpreté como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto’“, escribió el hermano de Lady Di, según consignó BBC.

Al momento de su muerte, Lady Di y Carlos se habían divorciado tras 15 años de matrimonio. La disolución oficial se concretó el 28 de agosto de 1996, cuando el Tribunal Superior de Londres emitió el decreto absoluto que disolvió legalmente el matrimonio. Sin embargo, la pareja ya vivía separada formalmente desde diciembre de 1992, un anuncio que hizo público el gobierno británico en la Cámara de los Comunes.

La respuesta de la Corona

El Palacio de Buckingham —que funciona como sede operativa de las oficinas oficiales de los reyes y de otros miembros de la familia real— desmintió la afirmación del hermano menor de la difunta princesa a través de un comunicado.

“Si bien, por principio, no comentamos libros, su majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar el juicio y sesgar los recuerdos de formas que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así”, señaló el texto, en nombre del rey Carlos III.

El conde Charles Spencer fue crítico con la prensa británica por la cobertura y seguimiento a la princesa Diana durante su vida GETTY IMAGES

Las tensiones entre el palacio y los familiares aristocráticos de Diana, los Spencer, tras su muerte en un accidente automovilístico en el interior del túnel del Puente del Alma, en París, fueron muy comentadas, y se dramatizaron en la película The Queen y en la serie The Crown.

Muchos consideraron que Buckingham tardó en reconocer la oleada mundial de duelo por la muerte de Diana, lo que obligó a la familia real a admitir que la cercanía de la princesa con la gente había llegado al público de un modo que se le escapaba al resto de la entidad. El enfoque más sensible de los príncipes —y, en los últimos años, del rey— es un legado de aquella época.

Este miércoles se conoció la noticia de que fueron robados ejemplares del libro inédito de Spencer de un camión en Países Bajos. Según indicó BBC News, cuatro ejemplares de la edición en neerlandés fueron sustraídos de un camión mientras se dirigía desde la imprenta de la editorial hasta su almacén.