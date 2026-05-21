El hermano de Lady Di: Las fotos del casamiento de Charles Spencer en un espectacular oasis desértico

A los 61, el noveno conde Spencer dio el “sí, quiero” por cuarta vez
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En un escenario natural, mágico y poco habitual, Charles Spencer (61), hermano de la inolvidable princesa Diana, dio comienzo a un nuevo capítulo de su vida sentimental: una boda discreta, alejada del esplendor y protocolo de la aristocracia británica. El 15 de mayo, el noveno conde Spencer se casó con la arqueóloga noruega Cat Jarman en Sedona, Arizona, con la espectacular Cathedral Rock y el cielo inmenso como únicos y perfectos testigos del “sí, quiero”. Sin pompa ni exposición mediática, la pareja optó por una ceremonia íntima, en la que la novia dejó de lado el clásico vestido blanco para lucir un diseño etéreo en color celeste claro. A su lado, Charles optó por un traje oscuro con camisa y sin corbata.
La historia de amor entre el conde y su flamante mujer comenzó en 2021, cuando él fue invitado a reseñar el exitoso libro River Kings, escrito por ella, experta en historia vikinga. Lo que empezó como un vínculo profesional se transformó con el tiempo en una estrecha amistad y en 2024 hicieron público su romance. “Ambos nos sentimos increíblemente afortunados de haber pasado de ser colegas a amigos y luego a un amor y una conexión profundos. Cada etapa de nuestra relación ha estado marcada por la risa y compartimos la pasión por la vida”, dijeron en un comunicado. Este enlace marca el cuarto matrimonio de Charles y llega pocos meses después de haber finalizado su divorcio de su tercera mujer, la filántropa canadiense Karen Gordon.
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