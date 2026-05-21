LA NACION

El hermano de Lady Di: Las fotos del casamiento de Charles Spencer en un espectacular oasis desértico

A los 61, el noveno conde Spencer dio el “sí, quiero” por cuarta vez

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Charles y la arqueóloga noruega Cat Jarman hicieron público su romance en 2024
Charles y la arqueóloga noruega Cat Jarman hicieron público su romance en 2024Cat Spencer.

En un escenario natural, mágico y poco habitual, Charles Spencer (61), hermano de la inolvidable princesa Diana, dio comienzo a un nuevo capítulo de su vida sentimental: una boda discreta, alejada del esplendor y protocolo de la aristocracia británica. El 15 de mayo, el noveno conde Spencer se casó con la arqueóloga noruega Cat Jarman en Sedona, Arizona, con la espectacular Cathedral Rock y el cielo inmenso como únicos y perfectos testigos del “sí, quiero”. Sin pompa ni exposición mediática, la pareja optó por una ceremonia íntima, en la que la novia dejó de lado el clásico vestido blanco para lucir un diseño etéreo en color celeste claro. A su lado, Charles optó por un traje oscuro con camisa y sin corbata.

Lejos de la opulencia de los palacios y las estrictas tradiciones, la boda se celebró en el silencio del desierto
Lejos de la opulencia de los palacios y las estrictas tradiciones, la boda se celebró en el silencio del desierto Caitlyn Jennings
Cat lució un vestido íntegramente drapeado, de escote profundo, en color celeste claro, que acompañó con sandalias con plataforma y taco cuadrado en blanco, al igual que su ramo de novia
Cat lució un vestido íntegramente drapeado, de escote profundo, en color celeste claro, que acompañó con sandalias con plataforma y taco cuadrado en blanco, al igual que su ramo de novia Caitlyn Jennings

La historia de amor entre el conde y su flamante mujer comenzó en 2021, cuando él fue invitado a reseñar el exitoso libro River Kings, escrito por ella, experta en historia vikinga. Lo que empezó como un vínculo profesional se transformó con el tiempo en una estrecha amistad y en 2024 hicieron público su romance. “Ambos nos sentimos increíblemente afortunados de haber pasado de ser colegas a amigos y luego a un amor y una conexión profundos. Cada etapa de nuestra relación ha estado marcada por la risa y compartimos la pasión por la vida”, dijeron en un comunicado. Este enlace marca el cuarto matrimonio de Charles y llega pocos meses después de haber finalizado su divorcio de su tercera mujer, la filántropa canadiense Karen Gordon.

La Cathedral Rock como espectacular telón de fondo por el flamante matrimonio
La Cathedral Rock como espectacular telón de fondo por el flamante matrimonioCaitlyn Jennings
Una imagen cargada de ternura de los recién casados
Una imagen cargada de ternura de los recién casados Caitlyn Jennings
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Alex Korolkovas
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. La pareja de famosos que les robó el protagonismo a los reyes Carlos y Camilla en una gala en Londres
    1

    Eclipsados: Qué pareja de famosos les robó el protagonismo a los reyes Carlos y Camilla en una gala en Londres

  2. La actriz nos presenta a su hija Uma, que coquetea con la actuación, pero se prepara para triunfar en la música
    2

    Emilia Mazer nos presenta a su hija Uma, que coquetea con la actuación, pero se prepara para triunfar en la música

  3. El cumpleaños de 50 de Dolores Trull, el viaje de Lucha Aymar con sus hijos a Disney y la salida teatral de Juliana Awada
    3

    En fotos. El cumpleaños de 50 de Dolores Trull, el viaje de Lucha Aymar con sus hijos a Disney y la salida teatral de Juliana Awada

  4. Posa en su piso de Nueva York, donde descubrió su nueva pasión, y habla de su hija Camila Morrone y su ex Al Pacino
    4

    Lucila Polak posa en su piso de Nueva York, donde descubrió su nueva pasión, y habla de su hija Camila Morrone y su ex Al Pacino