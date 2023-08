El hijo de Petro está en libertad condicional, pero crece el escándalo familiar: “No me voy a inmolar por mi papá”

escuchar

BOGOTÁ.- El juez otorgó este viernes la libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice temer por su vida en medio del escándalo por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Ahora enfrentado con su padre, que se distanció de él diciendo que no lo había “criado”, Nicolás dio más detalles de la colaboración del narcotráfico y advirtió: “No me voy a inmolar por mi papá”.

El juez del caso, Omar Beltrán, dijo que Nicolás Petro -detenido hace una semana por la fiscalía-no podrá salir de la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside, ni tener contacto con otros involucrados en la investigación por aparente lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro y Day Vasquez en la audiencia este martes en la Fiscalía, en Bogotá. Fiscalía de Colombia

El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la Justicia, empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, entre ellos fondos de Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico entre 2003 y 2021. También de un hijo de Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, y de otros controvertidos empresarios.

Su declaración hace temblar al primer gobierno izquierdista de Colombia. El presidente afirmó que su campaña “no recibió dinero alguno de carácter ilícito”. Además, marcó distancia con su hijo. “No lo crié”, dijo en referencia a su separación y vida en la clandestinidad cuando fue guerrillero del M19.

Este viernes el abogado defensor, David Teleki, manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro. ”Si él fuera a una cárcel, su señoría, no dura ni 24 horas”, afirmó. ”Es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”, explicó. ”Para ello es indispensable que Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las puedan acallar (...) por presiones de ningún tipo”, añadió el abogado al asegurar que su cliente ha sido víctima de “hostigamientos” e “intimidaciones”.

Nicolás Petro junto a su padre, Gustavo, presidente de Colombia Presidencia de Colombia

La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria para el político de 37 años. El juez conoció en los dos últimos días más pruebas según las cuales Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, movían grandes sumas de dinero en efectivo.

En un mapa de involucrados realizado por el ente investigador no aparece el mandatario, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer.

“No me voy a inmolar”

En una extensa entrevista con la revista La Semana, Nicolás se negó a dar precisiones sobre si su padre sabía del ingreso de dineros ilegales en la campaña. “Eso es lo que la Justicia va a determinar. Lo importante es que la Justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, y que se sepa toda la verdad”, señaló.

Sin embargo se mostró muy dolido por las declaraciones de su padre al comienzo del escándalo cuando se distanció de Nicolás diciendo que no lo había criado. A su vez, agregó en referencia al presidente: “Él quería que yo me inmolara por él [...] y yo no me inmolaría por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo”.

El presidente no realizó eventos públicos este viernes. Pero en declaraciones de este sábado dijo: “Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos”.

El mandatario nombró a un conjuez de la Corte Suprema de Justicia para que lo represente. Por su parte el Poder Legislativo, donde Petro perdió las mayorías hace meses, inició una “etapa de investigación previa”, según informó el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, el congresista Wadith Manzur.

Agencias AFP y Reuters

LA NACION