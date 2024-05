José Luis Zapatero se sumó al conflicto con Milei y enumeró índices económicos para defender el socialismo

Escuchar

En medio de la escalada disputa diplomática por la que ahora el gobierno español de Pedro Sánchez resolvió retirar a la embajadora de Buenos Aires de forma definitiva, el expresidente de España, José Luis Zapatero, se sumó a las críticas al presidente Milei y calificó la situación de “triste y sorpresiva”. También apuntó contra el líder de La Libertad Avanza (LLA) por sus declaraciones y se refirió al rol de la ultraderecha en el mundo.

“Hay reglas habituales de juego cuando hay diferencias ideológicas entre gobiernos y uno visita otro país. Es un tema delicado que se debe tratar de forma diplomática”, consideró, y agregó: “No vas al país con el que tenés que tener relación política a criticar. Esto es un hecho sin precedentes ”.

De esta forma, el diálogo con Radio 10, consideró que los dichos de Milei son un caso de “desinformación” y no de “mala intención”, y remarcó la importancia que tiene que se haya decidido atacar particularmente a Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno de España. “Los hechos son objetivos: la mujer de Sánchez no tiene ninguna causa por tráfico de influencias. A mi me preocupó que el ataque fuera a una mujer, que además no está en la vida pública. Ningún país del mundo aceptaría esto, todo gobierno debe tomar medidas y exigir una disculpa”, sumó.

Zapatero y Pedro Sánchez, ambas reconocidas figuras del Partido Socialista Obrero. H.BILBAO.EUROPA PRESS - H.BILBAO.EUROPA PRESS

En la misma línea, cuestionó que sea un presidente extranjero quien realizó esta afirmación, antes que cualquier otro líder de la oposición española. “Las cuatro editoriales de los medios más importantes del país -ABC, El Mundo, El País y La Razón- censuraron esa noticia el lunes”, dijo, y marcó: “Que lo haga el presidente de un país hermano... Imagínense la sorpresa. Es evidente que esa rectificación tendrá que producirse, porque las relaciones internacionales no pueden gestionarse de esta manera. Son reglas elementales y básicas”.

Finalmente, consideró -antes de que se conociera que España retiraría a su embajadora de Buenos Aires- que para desescalar la situación en un futuro hará falta “silencio y calma” de ambas partes, sumado a una “autocrítica” que “ayuda, enseña y rectifica como es propio de la democracia”.

El papel de la ultraderecha en el poder

En otra parte de la conversación, el representante del Partido Socialista Obrero (PSO) se refirió a las críticas que hizo el presidente Milei durante su discurso en el acto organizado por Vox en Madrid. “Habló en contra del socialismo y uno no puede dejar de contestar”, consideró, y sumó: “Lo identificó con el hambre, la muerte, el diablo y la pobreza, calificó a la justicia social de un robo y en realidad está establecida por las Naciones Unidas”.

“Le preguntaría a los defensores de LLA y al señor Milei qué les parece que España, gobernada por un socialista, sea el país de grandes europeos que más crece económicamente, que tenga una inflación del 3%, récord de empleos, que tenga récord de turismo y sea un país seguro y atractivo… Esta es la España con un gobierno socialista”, remarcó, antes de pedir “objetividad y evaluación” antes de opinar.

Asimismo, destacó las diferencias entre el socialismo y la derecha, y adelantó que el “ciclo de efervescencia” de esta línea política no va a perdurar en el tiempo. “Los socialistas tenemos que tener el claro que cuando no ganás una elección el camino no es quejarse, sino hacer autocrítica, reflexionar y trazar un nuevo camino con unidad y autoestima”, detalló. “El socialismo tiene una gran cultura de partido, la idea de responsabilidad compartida, de líderes al servicio del partido y eso es fundamental porque lo que nos hace ganar es la capacidad de unirnos”, dijo.

José Luis Rodríguez Zapatero. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

“No es un fenómeno europeo ni de América Latina, el epicentro está en Estados Unidos”, aseveró, continuando con su análisis sobre la ultraderecha, y siguió: “Ellos vienen fraguando una crisis y una polarización desde que Trump y una parte importante de sus votantes no asumieron el resultado electoral y dicen que hubo fraude. No aceptan las reglas del juego, y hasta que eso no se sustancie, las ondas expansivas van a estar presentes”.

Y cerró: “La izquierda debe hacer su autocrítica y no echarle la culpa a nadie. Sabemos cómo es la derecha, pero tenemos una responsabilidad”.

LA NACION