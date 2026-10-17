El impactante incendio de una alcaidía de 143 años en las protestas en Francia

Una alcaidía de 143 años sufrió este sábado un incendio provocado por los manifestantes de las polémicas protestas en Francia. El ayuntamiento de Limoges sufrió enormes pérdidas y su reconocida cúpula se derrumbó tras ser colmada por las llamas.

El prefecto local, Maurice Barate, declaró que está “prácticamente destruido” en diálogo con France24 y criticó el “acto deliberado de vándalos”. “El techo se derrumbó sobre los pisos inferiores, a excepción del ala oeste, y dos tercios del exterior ya desaparecieron”, declaró.

La alcaidía de Limoges, en llamas PASCAL LACHENAUD - AFP

Testigos afirmaron que un grupo de manifestantes enmascarados incendiaron un patrullero de la policía frente al ayuntamiento. Luego, fueron vistos rompiendo ventanas y entrando al edificio para prenderlo fuego.

Cientos de personas se reunieron alrededor del edificio al ver las enormes llamas y algunos testigos lograron grabar el momento en el que su cúpula se derrumba y cae sobre los pisos inferiores. Varios espectadores suspiraron con sorpresa y lamentaron la destrucción. Mientras tanto, otros manifestantes en la protesta celebraron la caída con aplausos y gritos.

Bomberos se desplegaron en la zona para intentar contener las llamas. En el lugar se vio a un empleado municipal llorar y ser consolado por un concejal local.

El impactante incendio de una alcaidía en las protestas en Francia

Varios negocios en el centro de Limoges fueron saqueados.

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