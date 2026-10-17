El impactante incendio de una alcaidía de 143 años en las protestas en Francia
El ayuntamiento de Limoges quedó prácticamente destruido por las llamas provocadas por los manifestantes
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Una alcaidía de 143 años sufrió este sábado un incendio provocado por los manifestantes de las polémicas protestas en Francia. El ayuntamiento de Limoges sufrió enormes pérdidas y su reconocida cúpula se derrumbó tras ser colmada por las llamas.
El prefecto local, Maurice Barate, declaró que está “prácticamente destruido” en diálogo con France24 y criticó el “acto deliberado de vándalos”. “El techo se derrumbó sobre los pisos inferiores, a excepción del ala oeste, y dos tercios del exterior ya desaparecieron”, declaró.
Testigos afirmaron que un grupo de manifestantes enmascarados incendiaron un patrullero de la policía frente al ayuntamiento. Luego, fueron vistos rompiendo ventanas y entrando al edificio para prenderlo fuego.
Cientos de personas se reunieron alrededor del edificio al ver las enormes llamas y algunos testigos lograron grabar el momento en el que su cúpula se derrumba y cae sobre los pisos inferiores. Varios espectadores suspiraron con sorpresa y lamentaron la destrucción. Mientras tanto, otros manifestantes en la protesta celebraron la caída con aplausos y gritos.
Bomberos se desplegaron en la zona para intentar contener las llamas. En el lugar se vio a un empleado municipal llorar y ser consolado por un concejal local.
Varios negocios en el centro de Limoges fueron saqueados.
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