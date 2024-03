Escuchar

El reciente hallazgo de la anaconda más grande del mundo en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana, captó la atención de todo el mundo.

En la amazonía fue hallada la gran especie

La gran sorpresa que se llevaron el científico Bryan Fry y el profesor holandés Freek J. Vonk quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral. El momento ocurrió cuando ambos realizaron una práctica de buceo en un lago ubicado en la Amazona, una zona que destaca por su riqueza en flora y fauna.

Los expertos se encontraban en una expedición como parte del rodaje de Pole to Pole with Will Smith, una producción que se verá por Disney+, donde el actor realiza una expedición de 100 días por el mundo. Es por este motivo que él también fue parte del hallazgo, aunque aún no realizó declaraciones al respecto.

Las imágenes de la anaconda no tardaron en viralizarse (Captura video)

Los hombres se encontraban en una canoa por el sistema fluvial cuando vieron una anaconda hembra de 6,3 metros de largo, considerada como la más grande vista en la Tierra.

Sus características coinciden con una subespecie de la Eunectes murinus, conocida como la anaconda verde del sur, nombre que se le adjudica porque su hábitat natural es en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil. Generalmente, se encuentran en sectores acuáticos y son preservadas por los habitantes locales, quienes evitan que las capturen.

En la filmación del hallazgo se observa a uno de los hombres nadar a pocos metros del animal. La secuencia pudo haber culminado con un final poco feliz, ya que si bien se cree que no son venenosas, sí son consideradas “temidas depredadoras” dado que son carnívoras. Su alimentación se basa en una amplia variedad de vertebrados acuáticos y terrestres.

Las características tiene la anaconda verde del sur

Esta especie tiene un color gris-verdoso, con sectores con tonos amarillos. Puede llegar a medir hasta 15 metros y pesar entre 160 y 400 kilos. Las hembras suele tener una dimensión superior a la de los machos, algo que no es tan común en los reptiles.

Descubrieron en el Amazonas la especie de anaconda más grande del mundo (Fuente: iStock)

En cuanto a su hábitat, puede ser tanto acuática como terrestre. Se destacan por su forma de depredación: la constricción.