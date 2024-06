Día del padre: de la inusual foto de Richard Gere al cálido saludo de Jada Pinkett Smith para Will Smith

Escuchar

El domingo las redes sociales se inundaron de tributos y palabras cariñosas para los padres . Fotos, videos y tiernos mensajes de amor fueron la temática del día y los famosos no se quedaron afuera. Desde la esposa de Richard Gere c ompartiendo una postal inusual, en donde se ven los tres hijos del actor, hasta Jada Pinkett Smith elogiando el mejor rol de Will, el de papá.

Los hijos de Richard Gere

En 2019, con 69 años, Richard Gere vivió un cambio rotundo en su vida: se convirtió en padre por segunda vez junto a su esposa, la española Alejandra Silva. Al nuevo integrante de la familia, lo llamaron Alexander. Un año después, la pareja recibió a otro niño, al que nombraron James, un secreto que guardaron bajo siete llaves hasta ahora. El actor ya tenía un heredero, Homer, quien hoy tiene 22 años, fruto de una relación anterior. En tanto, ella también tiene un niño de una pareja anterior, Albert.

Desde ese entonces, el matrimonio intenta mantener la vida de los pequeños lo más alejada posible del ojo público, sin embargo, el día del padre fue la excusa perfecta para romper esta norma y compartir con el mundo una postal familiar.

“Feliz día del padre, al padre más maravilloso que cuatro niños podrían desear. Tu infinita paciencia, amor y dedicación son realmente extraordinarios ”, comenzó escribiendo Silva en su cuenta de Instagram. “ Feliz día del padre al hombre que siempre está ahí para nosotros haciendo que cada momento sea especial. Con amor, mamá, James, Alexander, Albert y Homer”, culminó, revelando también en la publicación el nombre del más chiquito de los niños -el cual era todo un misterio- e incluyó además a su hijo Albert, a quien Gere trata como propio.

En todas las fotos, los rostros de los niños aparecen pixelados para resguardar su identidad como vienen haciendo hasta ahora. Las postales familiares demuestran que la pareja está más consolidada que nunca, más allá de los 30 años de diferencia entre el actor y su esposa.

Las celebraciones de la familia Smith

Jada Pinkett Smith aprovechó el día del padre para rendirle un homenaje a su marido, Will Smith . En un posteo de Instagram, en donde subió una divertida foto de la estrella durmiendo mientras sus hijos posan a su alrededor, la actriz, de 52 años le agradeció a su esposo, de 55, por ser un padre “devoto”.

“ Will, gracias por ser un devoto padre, tanto para niños como para niñas, y por todo lo que hacés”, escribió la actriz como epígrafe. “Feliz día del padre, te merecés el descanso”, añadió haciendo alusión a la fotografía en donde se puede ver a los tres herederos del actor: Willow, de 23 años, Jaden, de 25, y Trey, de 31, este último fruto de su relación con Sheree Zampino.

Unidos, pese a todo

Will tiene una muy buena relación con sus hijos. De hecho, el año pasado cuando Jada publicó sus memorias, que incluyeron algunos pasajes que no dejaron bien parado al actor, sus hijos lo apoyaron de forma incondicional. Según el portal de noticias PageSix, los hermanos “se sintieron mal” por su padre ante las revelaciones explosivas sobre el matrimonio que se conocieron, tras la publicación de Worthy, el libro autobiográfico de la actriz. “Saben que ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda“, explicó una fuente a Entertainment Tonight en aquel entonces, en relación con lo que los jóvenes pensaban sobre todo lo que había causado el libro y que saliera a la luz además la separación secreta de la pareja.

“Tanto Jaden como Willow desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados“, se supo en aquel entonces. Sin embargo, a pesar de las tormentas y las crisis, la familia continúa siendo muy unida como siempre y compartiendo momentos especiales, como lo es el día del padre.

LA NACION