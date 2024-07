La velada del año: de la reaparición de Paulo Londra a los dichos de Bizarrap sobre los partidos de España y de la Argentina

Escuchar

Desde hace un tiempo, no son solo las grandes marcas las capaces de generar los mayores eventos. Alcanza un nombre como el de Ibai Llanos (streamer español de 29 años) para montar un ring para boxeadores (aficionados), con estirpe de influencers y figuras de la música y el cine, para generar La velada del año en el Estadio Bernabéu de Madrid. Y allí, ante un estadio lleno, estuvieron el actor Will Smith, Bizarrap y Paolo Londra, entre otros, celebrando la cuarta edición del evento.

Cuando el sol ya había caído en Madrid y la noche ganaba el cielo para que los destellos de luces fueran el efecto visual más esperado para el set de un DJ, Bizarrap gano el escenario que fue montado en esta cuarta edición de La velada del año (ya había participado en la edición 2022). El Biza comenzó su set con el tema que lo convirtió en un productor mundialmente famoso: el Bizarrap Music Session que grabó con Shakira. Y allí estaba el público en el Bernabéu, coreando un tema dedicado con despecho a un futbolista llamado Gerard Piqué Bernabéu. Pura casualidad.

Bizarrap, en el streaming de La velada del año 2024

Luego siguió su set de sessions con las grabaciones que hizo con Quevedo, Nathy Peluso, Villano Antillano, Eladio Carrión, entre otros. También sonó “Malbec”, el tema de uno que ya juega de local en Madrid, Duki. Para despedirse, fue con un “¡Vamos Argentina!” (en referencia al partido con la selección de Colombia), por la final de la Copa América, mientras besaba una bandera que usaba de poncho . Luego pidió al público: “¡Mañana gánenle a los ingleses!”, porque la Selección española enfrentará a la inglesa, por la final de la Eurocopa.

Will Smith se presentó en La Gran Velada, el evento de influencers boxeadores Captura

Más temprano, con el estadio lleno y la transmisión de Twich.TV para millones de conectados al evento, llegó uno de los invitados especiales: Will Smith. El astro norteamericano, habiendo tomado distancia de aquel gran traspié en una ceremonia de los premios Oscar, llegó al sector del cuadrilátero vestido con un traje camuflado pero cubierto con una bata blanca, al estilo de los boxeadores, con la bandera de España pintada en su espalda.

Y una vez en el escenario, dio un show con canciones y coreografías de su cuerpo de baile. Interpretó el tema de El príncipe de Bel-Air y luego coreó al estilo Freddie Mercury, acaso como un guiño, porque justo hoy se cumplen 39 años de la histórica actuación de Queen en el Festival Live Aid. Entre otras canciones se destacó “You Can Make It”, ligado al movimiento Dance in your darkest moments, que el actor promueve. Y para el final interpretó un tema inédito: “Por primera vez en mi carrera voy a cantar una canción que no ha salido. Solo para ustedes”, dijo, antes del estreno que compartió con su hijo Jaden y con el rapero Russ.

Paulo Londra, cuando comenzaba la tarde, en el escenario-ring montado en el Estadio Berbabéu, de La Gran Velada del Año @bleimish

Y más temprano, entre las actuaciones de semifondo, apareció el crédito cordobés Paulo Londra, de gira por la península ibérica. El cantante apareció con su banda para transitar un set que preparó especialmente con seis canciones: “Tal Vez”, “Plan A”, “Postdata”, “Nena Maldición”, “Paracaídas” y “Adán y Eva”. Londra se encuentra en este momento en España, en una gira promocional. Según contaron en su productora, en menos de un minuto se vendieron las entradas para el show “íntimo” que dará en Barcelona, a mediados de la próxima semana. Tiene agendado su concierto para el 17, en la Sala 1 de Razzmatazz con una capacidad para 2000 personas.

