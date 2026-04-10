El insólito desafío de Hunter Biden a los hijos de Donald Trump

En un insólito desafío que suma un nuevo capítulo a una de las enemistades políticas más acérrimas de Washington, Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata, retó a los dos hermanos mayores de Donald Trump a pelear en una jaula.

Tras años de cruces verbales, Biden Jr. aseguró en un video difundido por redes sociales este jueves que estaría “100% dispuesto” a enfrentarse en un combate con los hijos mayores del presidente republicano, Donald Trump Jr. y Eric.

El canal Channel 5, dirigido por el influencer de izquierda Andrew Callaghan, publicó ayer en su cuenta de Instagram un video en el que el menor de los Biden anuncia que participará en varios eventos durante la próxima gira que organiza la compañía mediática por Estados Unidos.

“Creo que (Callaghan) está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría; estoy 100% adentro, siempre y cuando él logre concretarlo”, afirmó el hijo del expresidente demócrata.

Pero los detalles del eventual desafío siguen siendo un misterio. Entre algunas incógnitas, no está claro si los hermanos Trump pelearían juntos o por separado, ni dónde podría celebrarse el curioso reto.

Hasta el momento, no ha habido respuesta pública por parte de Don Jr. ni de Eric, quienes -con 48 y 42 años, respectivamente- gozan de una ventaja de edad sobre su eventual oponente, de 56 años.

Una rivalidad de larga data

La enemistad entre los hijos de los mantadarios no es casual. La rivalidad entre el actual ocupante de la Casa Blanca y su predecesor -que se agudizó cuando Biden derrotó a Trump en 2020- ha estado marcada por ataques personales.

Trump ha ridiculizado reiteradamente a su adversario demócrata con apodos como “Sleepy Joe” (Joe el Dormilón) y acusado a su administración -sin aportar pruebas- de haber arreglado las elecciones de 2020 e instrumentalizado las agencias federales en contra de los republicanos.

Biden, por su parte, ha presentado a Trump como una amenaza para la democracia y llegó a afirmar que le habría gustado “darle una paliza” si hubieran coincidido en la escuela secundaria debido a sus comentarios irrespetuosos sobre las mujeres.

Pero además, Hunter Biden se ha transformado en los últimos años en un blanco de críticas por parte de Trump y sus hijos, quienes le han endilgado al exmandatario demócrata el haber indultado a su propio hijo a principios de diciembre de 2024, quien por ese entonces afrontaba múltiples frentes judiciales.

Hunter tenía previsto ser sentenciado por cargos separados de evasión fiscal y posesión de armas de fuego, tras declararse culpable de nueve cargos de evasión fiscal por valor de US$1,4 millones y de ser condenado en junio de 2024 por tres cargos federales relacionados con armas de fuego.

Sobre el insólito reto, el medio USA Today aclaró que Callaghan sugirió que la idea del combate en jaula podría haberse planteado en parte en tono de broma.

Sin embargo, el hijo menor del demócrata afirmó que estaría “más que encantado” de organizar la contienda si todas las partes estuvieran dispuestas a entrar en el octágono.

Agencia AFP