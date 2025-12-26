Qué dijo Hunter Biden sobre la inmigración y sus críticas a las políticas de su padre en EE.UU.

A poco más de una semana para que termine el año, Donald Trump continúa con la aplicación de su política de inmigración, que significó un cambio en comparación con las medidas implementadas por Joe Biden. En una entrevista reciente, Hunter, el hijo del expresidente, abordó las políticas de su padre y cuestionó la retirada del Ejército estadounidense de Afganistán.

Las palabras de Hunter Biden sobre la inmigración y las políticas de su padre en EE.UU.

En enero de 2025, antes de que Trump asumiera su segundo mandato, 53,3 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, la mayor cifra jamás registrada, según el Pew Research Center. Una numerosa cantidad de esta población ingresó durante el gobierno de Biden.

En una entrevista reciente en The Shawn Ryan Show, durante una conversación de cinco horas y media que tuvo lugar el lunes, el hijo de Biden cuestionó las políticas de su padre. “Necesitamos una inmigración vibrante”, aseguró. A continuación, enfatizó las consecuencias de las medidas de la administración anterior.

Hunter Biden cuestionó las políticas de inmigración de su padre, pero también criticó los esfuerzos de Trump por bloquear el proyecto bipartidista Collage: Pool - (AP Photo/Eric Thayer, File)

“Pero no queremos que los inmigrantes que vienen aquí ilegalmente nos drenen recursos, sean priorizados por encima de personas que son héroes reales, literales, que aún se están recuperando de 21, 20 años de guerra interminable, o cualquier otra persona en nuestra sociedad“, comentó.

Según un análisis de The Heritage Foundation, unos 6,7 millones de nuevos inmigrantes indocumentados ingresaron a Estados Unidos y se establecieron desde principios de 2021 a inicios de 2025.

No obstante, el hijo del expresidente también mencionó al sistema actual, lo calificó como “roto” y remarcó que incluso personas “buenas” tienen dificultades para ingresar al país de manera regular.

Hunter Biden sostuvo que el sistema de inmigración actual está “roto” AFP

En la entrevista, mencionó que su padre había conseguido un acuerdo con los republicanos para respaldar un amplio proyecto de ley fronterizo. La medida finalmente no progresó, y responsabilizó al actual presidente.

“Donald Trump intervino seis meses antes de las elecciones (de 2024) y les dijo a los republicanos que iba a presentar su candidatura en las primarias contra todos y cada uno de los que votaran a favor de eso, porque somos adictos al problema”, recordó.

Evacuación de Afganistán: la crítica de Hunter Biden a las políticas de su padre

Otro cuestionamiento de Hunter contra su padre correspondió a la decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán, que se completó en agosto de 2021. La determinación se dio luego de 20 años de presencia militar ininterrumpida en la región.

Hunter Biden cuestionó la decisión de su padre de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021 MANDEL NGAN - POOL

“Creo que había una mejor manera de hacerlo, y… puedo culpar a sus generales, puedo culpar a otras personas por la forma en que lo hicimos, pero —y mi padre siempre lo supo también— la responsabilidad recae en él“, admitió.

A pesar de que dijo que cree que salir de Afganistán fue lo correcto, Hunter luego coincidió con su entrevistador cuando Ryan dijo: “No puedo soportar la forma en que se produjo la retirada afgana”.

“Entiendo tu enojo por eso. No tengo otra respuesta que decir, salvo que sé que mi padre venía de una situación en la que 20 años eran suficientes, y que a nadie en Estados Unidos le convenía quedarse allí”, completó.

Sobre la edad de su padre, atribuyó sus tropiezos y lentitud al hablar a envejecer y defendió a su progenitor de los medios amarillistas.

La inmigración en EE.UU. durante el gobierno de Biden y el segundo mandato de Trump

De acuerdo con The Heritage Foundation, la población de inmigrantes indocumentados al término del mandato de Biden imponía costos fiscales netos sustanciales de al menos 110 mil millones de dólares al año a los contribuyentes estadounidenses.

En un informe publicado en julio de 2024, el Pew Research Center indicó que la población inmigrante no autorizada en Estados Unidos aumentó a 11 millones en 2022. Además, hasta diciembre de 2023, cerca de 500 mil nuevos inmigrantes obtuvieron la libertad condicional en el país a través de dos programas federales.

Estados Unidos experimentó un drástico cambio en las políticas de inmigración entre la presidencia de Joe Biden y el gobierno de Donald Trump usicegov

Las iniciativas fueron suspendidas por el gobierno de Trump, lo que marcó un cambio en las políticas migratorias. De la misma manera, la nueva administración canceló este año el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de beneficiarios, junto con otros programas similares.

A través de estas medidas, el endurecimiento para el ingreso legal de inmigrantes y la intensificación de controles, en 2025 fueron más los inmigrantes que abandonaron el país o fueron deportados que los que llegaron.

Para junio, la población nacida en el extranjero del país se había reducido en más de un millón de personas. De 53,3 millones de inmigrantes, la cifra bajó hasta 51,9 millones de personas.

El 10 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que aseguró que más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos en 2025.

Según las cifras citadas por el gobierno, las operaciones de control del DHS han resultado en más de 605 mil deportaciones. Por su parte, 1,9 millones se autodeportaron voluntariamente desde enero de 2025.

La respuesta de Hunter Biden al indulto

La entrevista recorrió diferentes temas, desde los políticos, hasta los personales. Hunter abordó su adicción al crack y también el impacto del escrutinio público sobre su familia y salud mental.

Gran parte del encuentro lo usó para hablar de su proceso de recuperación, al destacar que lleva más de seis años sobrio. Desde su perspectiva, contar su historia, con todos los momentos más oscuros, es una forma de liberarse.

El entonces presidente Joe Biden indultó a su hijo el 1° de diciembre de 2024. Hunter tenía previsto ser sentenciado por cargos separados de evasión fiscal y posesión de armas de fuego, tras declararse culpable de nueve cargos de evasión fiscal por valor de US$1,4 millones y de ser condenado en junio por tres cargos federales relacionados con armas de fuego, retomó Washington Examiner.

Mientras hablaba con Ryan, argumentó que fue procesado de manera injusta y selectiva. Además, explicó que ya había pagado sus impuestos antes de ser acusado, incluso con intereses.

Hunter no se disculpó por el indulto. Afirmó que bajo un Departamento de Justicia controlado por Trump no había recibido un juicio justo y que el sistema se hubiese utilizado para ir contra su familia.

“Pero no voy a disculparme. No voy a disculparme por... Por lo que no voy a disculparme es... Por cosas que no hice, por teorías conspirativas sin sentido... No voy a disculparme por ello (el indulto)”, destacó.