Trump asegura que Irán entregará su uranio enriquecido para ser destruido

El presidente Donald Trump afirmó que Irán entregará de manera “inmediata” sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción, o bien aceptará su eliminación coordinada en su territorio bajo la estricta tutela de la Comisión de Energía Atómica.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

El nuevo posteo de Trump sobre Irán

Horas antes, el mandatario aseguró en la misma red social que cualquier acuerdo para acabar con la guerra con el país persa debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudita y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

En la misma publicación Trump aseguró que las negociaciones con Irán “avanzan bien”, pero vinculó cualquier eventual acuerdo a una ampliación en la participación en los acuerdos de 2020.

Trump señaló a Arabia Saudita y Qatar como países que deberían adherirse “de inmediato”, a Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Baréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

El presidente estadounidense escribió: “Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se adhieran a los Acuerdos de Abraham”.

El eje inmediato de la negociación es el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio mundial de hidrocarburos Razieh Poudat - ISNA

Trump ha esperado desde hace tiempo que Arabia Saudita se sume a los acuerdos, pero el reino argumenta que cualquier acuerdo de normalización debe incluir una vía clara para la creación de un Estado palestino.

Según informó The Washington Post, Estados Unidos e Irán desarrollaron un “marco” que permitiría extender por 60 días el alto el fuego mientras las partes intentan alcanzar un pacto definitivo para poner fin a la guerra, aunque ningún acuerdo fue firmado hasta ahora y la propuesta aún aguardaba la aprobación iraní.

El eje inmediato de la negociación es el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio mundial de hidrocarburos y bloqueada de facto por Irán desde el inicio de la escalada. Según un funcionario iraní citado por The Washington Post, la apertura del paso sería gradual. En una primera fase, Estados Unidos liberaría 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, comenzaría el desminado del estrecho y se levantaría el bloqueo estadounidense.

Pero desde Washington la lectura es más cautelosa. Un alto funcionario del gobierno estadounidense sostuvo que el bloqueo se flexibilizaría de manera proporcional a la reapertura de Ormuz y describió el mecanismo como una fórmula de “confiar, pero verificar” llevada al extremo. Según esa versión, Irán no recibiría alivio financiero hasta que empiece a entregar o neutralizar su material nuclear altamente enriquecido.

Con información de AFP