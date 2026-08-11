El insólito video con el que EE.UU. reivindica su dominio sobre el continente

El Departamento de Estado norteamericano publicó el martes un inusual video en el que revisa los orígenes de la llamada Doctrina Monroe para asociarla con la actual política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reivindica el control de Washington sobre el continente americano.

“La Doctrina Monroe ha moldeado la política exterior de EE.UU. durante más de dos siglos”, dice el mensaje que acompaña al video publicado en X en el que el embajador norteamericano en Panamá, Kevin Marino Cabrera, repasa la historia de la norma hasta llegar a su aplicación por parte del magnate republicano.

“El dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental nunca volverá a ser cuestionado”, sentencia la publicación.

The Monroe Doctrine has shaped U.S. foreign policy for over two centuries. 🇺🇸



American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. pic.twitter.com/hsoGS17gqV — Department of State (@StateDept) August 11, 2026

La norma de política exterior norteamericana, nacida en un discurso pronunciado el 2 de diciembre de 1823 por James Monroe –quinto presidente de Estados Unidos– y resucitada por Trump para enmarcar su renovada influencia en América Latina, buscaba originalmente evitar la interferencia de las potencias europeas en el continente americano.

La consigna de “América para los americanos” establecía el derecho de Estados Unidos a enfrentar las ambiciones imperialistas de potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, que todavía disputaban espacios de influencia en el Nuevo Mundo.

Pero con el paso de las décadas, aquella declaración dejó de ser únicamente una advertencia dirigida a las potencias europeas y pasó a convertirse, en la práctica, en una justificación para la intervención de Washington en los asuntos internos de sus vecinos del continente.

La “Doctrina Donroe”

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump dio un paso más en esa dirección y empezó a construir su propia versión de la doctrina, bautizada por el mandatario como “Doctrina Donroe”, un juego de palabras entre su apellido y el de Monroe.

A fines del año pasado, el gobierno del magnate plasmó esa visión en su nueva estrategia de seguridad nacional, que presenta el denominado “Corolario Trump” de la doctrina de 1823 como uno de sus elementos centrales.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval AP Foto/Alex Brandon

Según el documento, con la aplicación del nuevo corolario, Estados Unidos buscará ganar acceso a recursos y ubicaciones estratégicas en América Latina y asegurar que los países sean “razonablemente estables y bien gobernados para prevenir y desalentar la migración masiva” hacia su territorio.

El texto identifica además a China como la principal potencia externa cuya creciente presencia Washington pretende contener. De acuerdo con la estrategia, Estados Unidos “negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”.

La injerencia en América Latina

La expresión más contundente de esta nueva versión de la Doctrina Monroe se produjo a principios de año, con la intervención militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y dejó el gobierno del país en manos de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Pero el llamado “Corolario Trump” no se ha limitado a Caracas. En su segundo mandato, el presidente norteamericano puso sobre la mesa una serie de reclamos y amenazas que reflejan su concepción de un continente americano bajo una esfera de influencia privilegiada de Estados Unidos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habla en la escuela secundaria Wheeler, en Marietta, Georgia, Estados Unidos Julia Demaree Nikhinson - AP

Entre ellos estuvieron sus reiteradas propuestas de que Washington se apropiara del Canal de Panamá, además de su insistencia en que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

En América Latina, la estrategia también se expresó a través de presiones comerciales y migratorias. Trump amenazó con imponer aranceles a Brasil, Canadá y México, y con aplicar medidas contra Colombia si no cooperaba con la recepción de migrantes deportados.