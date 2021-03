Asedio: el investigador privado que buscaba detalles escabrosos de Meghan Markle para un tabloide

NUEVA YORK.- Era el otoño de 2016, y The Sun, el diario sensacionalista más popular de Gran Bretaña, tenía una historia jugosa: el príncipe Harry, el hijo menor del príncipe Carlos, estaba saliendo con una actriz estadounidense llamada Meghan Markle. Las noticias reales eran aburridas en ese momento: el hermano mayor de Harry, el príncipe Guillermo, ya estaba casado, por lo que cualquier desarrollo en la vida amorosa de Harry calificaba como una primicia importante.

Pero, ¿qué había por conocer de Meghan y cuál de los tabloides británicos llegaría primero?

El editor estadounidense de The Sun, con sede en Nueva York, recurrió a una particular fuente para obtener ayuda rápida: Daniel Portley-Hanks, un veterano investigador privado de Los Ángeles conocido como Danno, cuyo currículum incluye varios períodos en prisión y décadas de trabajo clandestino para una variedad de clientes, incluidos varios tabloides británicos.

Portley-Hanks se logueó en TLOxp, un servicio con una vasta base de datos de información sobre personas y empresas, y obtuvo una gran cantidad de detalles (direcciones de casa, números de teléfono celular, números de seguro social y más) sobre Meghan, sus padres, sus hermanos y su ex marido. Luego se lo vendió al editor estadounidense, James Beal, por 2055 dólares, según una factura revisada por The New York Times.

Armado con esta información, The Sun lanzó un flujo de chismes “exclusivos” durante toda una semana. Uno mencionaba sobre cómo Harry, desesperado por salir con Meghan después de conocerla por primera vez ese año, “la persiguió y la asedió con mensajes de texto hasta que accedió a una cita”. Otro presentaba una entrevista poco halagadora con la hermanastra de Meghan, Samantha, quien describió a la actriz como una escaladora social ambiciosa e insensible que casi abandonó a su familia cuando se hizo famosa.

Portley-Hanks, ahora de 74 años y ya jubilado, dijo que su información también permitió a The Sun seguirle el rastro del padre de Meghan, Thomas Markle, un ex director de iluminación de Hollywood, quien se peleó con su hija en un amargo intercambio de cartas y entrevistas que continuarían incluso después de que Meghan se casara con el príncipe Harry, en 2018.

Los investigadores privados con licencia como Portley-Hanks tienen derecho a acceder a dicha información en nombre de los clientes para utilizarla, por ejemplo, en casos civiles y penales. Pero es una violación de los estatutos de privacidad de los Estados Unidos que las personas pasen estos informes a las organizaciones de noticias. (Los medios de comunicación norteamericanos también pueden tener información de TLOxp y servicios similares, pero solo tienen acceso a un conjunto limitado de datos).

El investigador, descubierto

El rol que cumplió Portley-Hanks en el suministro de información a The Sun fue descubierto por primera vez por Graham Johnson, un exreportero de la prensa sensacionalista británica que ahora escribe para Byline Investigates, una publicación online financiada con donaciones y centrada en las conductas impropias de los tabloides británicos.

Después del escándalo de piratería telefónica de 2011, que comenzó con el hackeo del teléfono celular de una niña de 13 años asesinada, y finalmente reveló las formas clandestinas e ilegales en que los tabloides británicos obtienen sus primicias más jugosas, gran parte de los medios de comunicación británicos dejaron de cubrir el asunto; Byline Reports se ha mantenido en el tema.

Se suponía que el escándalo y las consiguientes sanciones legales pondrían fin a tales prácticas. Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación que ejerce una gran influencia en Gran Bretaña a través de su propiedad de The Sun y The Times of London, un periódico de formato grande más respetable, prometió que sus periódicos ya no utilizarían a investigadores privados, excepto en circunstancias extraordinarias y solo con permiso. de los mejores editores.

Pero según Portley-Hanks, algunos periodistas no se lo tomaron en serio.

“En un momento, The Sun me envió una carta que tenía que firmar que decía que no usaría ningún método ilegal para localizar personas o hacer verificaciones de antecedentes”, dijo en una entrevista. “Luego, los reporteros volvieron a mí y me dijeron: ‘Pero si quieres trabajar, sigue haciendo lo que has estado haciendo’, con un asentimiento y un guiño”.

En el caso de Meghan, “creo firmemente que James Beal sabía que lo que le estaba proporcionando fue obtenido ilegalmente”, dijo Portley-Hanks en una declaración jurada que proporcionó a los abogados de Harry, quien está demandando a The Sun y a otro tabloide, el Daily Mirror, por cargos no relacionados de piratería telefónica.

Harry a menudo ha culpado a la prensa sensacionalista por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico en París en 1997 después de una persecución a alta velocidad por parte de paparazzi. Incluso atribuyó su decisión y la de Meghan de retirarse de los deberes reales y dejar Gran Bretaña en parte al acoso implacable de los medios de comunicación.

“Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental”, dijo Harry al presentador de un programa de entrevistas británico James Corden el mes pasado. “Yo estaba cayendo en la cuenta como que esto era tóxico. Entonces, hice lo que cualquier esposo y cualquier padre haría: necesito sacar a mi familia de aquí “.

