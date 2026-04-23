Irán exhibe su control sobre el estrecho de Ormuz tras el colapso de las negociaciones de paz

DUBÁI.– Irán exhibió el jueves su control reforzado sobre el estrecho de Ormuz con un video de sus comandos asaltando un enorme buque de carga, tras el colapso de las conversaciones de paz que Washington esperaba permitieran abrir el corredor marítimo más importante del mundo.

La televisión estatal difundió durante la noche imágenes de tropas enmascaradas que se aproximaban en una lancha rápida gris al buque MSC Francesca, subían por una escalera de cuerda hasta una compuerta lateral en el casco y saltaban al interior portando rifles.

El momento en que los miembros de la Guardia Revolucionaria suben al buque enmascarados

Las imágenes, presentadas con una banda sonora de película de acción y sin comentarios, también incluían vistas de otro barco, el Epaminondas. Irán afirmó haber capturado ambos el miércoles, acusándolos de intentar cruzar el estrecho sin permisos.

El viceportavoz del parlamento, Hamidreza Hajibabaei, dijo que los primeros ingresos de un peaje que Irán estaría cobrando ahora a los buques que utilizan el estrecho habían sido transferidos a la cuenta del banco central. No dio más detalles sobre quién lo había pagado, cuándo ni cuánto.

Captura de un video sin fecha difundido el 23 de abril de 2026, muestra a fuerzas navales iraníes presuntamente abordando un buque en el estrecho de Ormuz - - IRIB TV

El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni–Ejei, afirmó que los buques mercantes atacados en el estrecho habían “enfrentado la ley”. Lanchas rápidas y drones navales iraníes se encontraban resguardados en cuevas marinas frente a una isla cercana a la entrada del estrecho y mantenían a la Armada de Estados Unidos sin poder acercarse.

Captura de un video sin fecha difundido el 23 de abril de 2026, muestra a un buque portacontenedores intentando cruzar el estrecho de Ormuz - - IRIB TV

Pakistán insiste en las conversaciones

Irán, que ha bloqueado el paso por el estrecho a los buques que no son propios desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, ha quedado en aparente control de la vía marítima desde que las conversaciones de paz de último momento se cancelaron el martes, horas antes de que expirara un alto el fuego de dos semanas.

Teherán afirma que no considerará abrir el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado, hasta que Estados Unidos levante el bloqueo a la propia navegación iraní, que Washington impuso durante el alto el fuego y que Irán considera una violación de esa tregua.

Captura de un video sin fecha difundido el 23 de abril de 2026, muestra a un buque portacontenedores intentando cruzar el estrecho de Ormuz - - IRIB TV

Las fuerzas armadas estadounidenses han interceptado al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas y los están desviando de sus posiciones cerca de la India, Malasia y Sri Lanka, según fuentes del sector marítimo y de seguridad citadas el miércoles.

El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció el martes una prórroga indefinida de la tregua con Irán, pero se ha negado a levantar el bloqueo. El mandatario dijo que un segundo ciclo de conversaciones podría celebrarse en los próximos tres días, según informó el diario The New York Post, sin ofrecer una confirmación oficial.

Captura de pantalla de una grabación del sitio web MarineTraffic muestra una visualización de datos del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz entre el 18 y el 20 de abril de 2026 - - MARINETRAFFIC.COM

Los iraníes, que soportaron seis semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes antes del alto el fuego del 8 de abril, describieron un clima de tensión e incertidumbre bajo la amenaza de una reanudación de la guerra.

“En una situación que no es ni paz ni guerra, las cosas son algo aterradoras. En todo momento, uno piensa que Israel o Estados Unidos podrían lanzar un ataque”, dijo Arash, de 35 años, empleado público en Teherán, a Reuters por teléfono. “No se pueden tomar decisiones sobre el futuro en una situación así”, agregó.

Una mujer iraní camina junto a un mural anti-EE. UU. y anti-Israel en Teherán, Irán, el 21 de abril de 2026, en medio de un alto el fuego en la región ATTA KENARE - AFP

Pakistán, que albergó las únicas conversaciones de paz de la guerra a principios de mes y que se preparaba para acoger una segunda ronda antes de que fuera cancelada el martes, seguía en contacto con ambas partes, según una fuente del gobierno paquistaní.

El funcionario paquistaní dijo que los funcionarios iraníes seguían sin comprometerse a enviar una delegación, citando el bloqueo estadounidense y otras razones.

“Ayer, diplomáticos de distintos países se reunieron con diversas autoridades paquistaníes y preguntaron por las fechas previstas para la próxima ronda de conversaciones, pero claramente no pudieron darles ningún plazo”, dijo la fuente paquistaní.

Trabajadores pasan junto a vallas publicitarias cerca del Hotel Serena antes de la segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán, en Islamabad, Pakistán, el 20 de abril de 2026 Anjum Naveed - AP

Irán ha declarado públicamente que está, en principio, dispuesto a dialogar, pero que el bloqueo estadounidense y las demandas inconsistentes de Washington hacen imposible cualquier compromiso. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, nunca salió de Washington.

“No lograron sus objetivos mediante la agresión militar y tampoco los lograrán mediante la intimidación”, escribió en redes sociales el miércoles el jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf. “La única vía es el reconocimiento de los derechos del pueblo iraní”, agregó.

Las negociaciones por el Líbano

Estados Unidos debía, por separado, ser anfitrión de una segunda ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano el jueves, con Beirut buscando una extensión del alto el fuego alcanzado la semana pasada en una guerra que se ha desarrollado en paralelo al conflicto con Irán.

Zainab, hermana de la periodista libanesa Amal Khalil, quien murió el miércoles en un bombardeo israelí, en el sur del Líbano, el 23 de abril de 2026 Mohammed Zaatari - AP

Ataques israelíes mataron a cinco personas, entre ellas una periodista, en el Líbano el miércoles, el día más mortífero en el país desde que la tregua mediada por Estados Unidos entró en vigor la semana pasada. Irán sostiene que el mantenimiento del alto el fuego en el Líbano es una condición previa para las conversaciones sobre la guerra más amplia.

Despido en la Marina norteamericana

En el último reajuste en tiempos de guerra en el Pentágono, John Phelan, un inversor multimillonario nombrado por Trump como secretario de la Marina fue destituido el miércoles por la noche. Dos fuentes dijeron a Reuters que fue despedido por desacuerdos sobre la construcción naval y malas relaciones con funcionarios, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El estancamiento en el estrecho ha dejado a los mercados sacudidos por señales contradictorias. La falta de un camino claro para resolver la peor disrupción energética de la historia impulsó nuevamente los precios del petróleo, pero con los combates en pausa, las acciones de Wall Street subieron a niveles récord.

El exsecretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, habla en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 22 de diciembre de 2025 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El jueves, las bolsas bajaron en Japón, Hong Kong, Reino Unido y Alemania, pero subieron en Corea del Sur y se mantuvieron estables en Francia. Los mercados de futuros anticipaban una corrección a la baja en Wall Street tras el cierre récord del miércoles. El Brent subió más de un 1,5%, hasta 103,50 dólares por barril.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha logrado los objetivos que Trump había fijado al inicio de la guerra: privar a Irán de la capacidad de atacar a sus vecinos, poner fin a su programa nuclear y facilitar el derrocamiento de su gobierno por parte de su población.

Personas portan banderas de Hezbollah, de Irán y del Líbano, y retratos del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, en Beirut, el Líbano, el 22 de abril de 2026 ANWAR AMRO - AFP

Irán ha conservado misiles y drones capaces de alcanzar a sus vecinos, y mantiene un stock de uranio altamente enriquecido estimado por el organismo atómico de la ONU en más de 400 kg. Sus autoridades, que mataron a miles para sofocar un levantamiento popular en enero, no han enfrentado oposición organizada desde el inicio de la guerra.

El régimen islámico sumó, además, un nuevo elemento de presión al tomar control del estrecho, pese a las amenazas de Trump, quien este mes escribió en redes sociales: “Ábran el maldito estrecho, ustedes locos, o van a vivir en el infierno — ¡YA VERÁN!”.

Agencias AFP y Reuters