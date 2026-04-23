El caso de Carolina Flores, exreina de belleza, sacude a México y genera conmoción por la brutalidad del crimen. La mujer de 27 años fue asesinada de varios disparos por parte de su suegra en una casa en Polanco.

Nacida el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, su formación académica transcurrió en instituciones como el colegio Tesoro del Saber y la secundaria Benito Juárez, donde cursó Laboratorio Químico.

A sangre fría: una exreina de la belleza mexicana fue asesinada por su suegra. captura de redes sociales

El camino de Flores hacia el estrellato y el reconocimiento -más que nada a nivel nacional- comenzó en 2017 cuando, con tan solo 18 años, se coronó como Miss Teen Universe Baja California.

Además de su faceta en el modelaje, Flores Gómez era creadora de contenido en TikTok. Dentro de la plataforma, compartía aspectos de su vida cotidiana, viajes, moda, música y mensajes de superación personal y bienestar.

Quién era la exreina de belleza mexicana que fue asesinada por su suegra

Investigación del crimen

Según las primeras reconstrucciones difundidas por medios locales, la suegra de la víctima habría utilizado una pistola 9 milímetros para disparar repetidamente contra la joven tras una aparente discusión.

Aunque el hecho sucedió el 15 de abril, el caso cobró especial relevancia en tiempos recientes luego de la viralización de un video en el que se ve a la víctima con la madre de su pareja, identificada como Erika María.

En las imágenes se observa a Flores realizando tareas domésticas mientras su suegra la sigue de cerca. Tras un breve intercambio de palabras, ambas entran en una habitación fuera del alcance de la cámara.

A sangre fría: una exreina de la belleza mexicana fue asesinada por su suegra. captura de redes sociales

Sin embargo, el audio logró captar el momento exacto en que la pistola es accionada: se escucha en principio un disparo seguido de un grito. Posteriormente, se oyen seis detonaciones más.

“¿Qué fue eso?”, preguntó Alejandro, su esposo, al irrumpir en la escena con el bebé en brazos. “¿Qué hiciste, loca?”, le recriminó a su madre. “Nada, es que me hizo enojar”, respondió la mujer.

Ante esto, el hombre insistió: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada replicó: “Tú eres mío y ella te robó”.

El esposo de Carolina Flores reveló a los investigadores que fue su madre quien le disparó Jam Press

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que desde el momento en que se localizó el cuerpo de la mujer se realizaron “diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo” para identificar a la “probable responsable” del crimen. Por el momento se desconocen los motivos detrás del asesinato de la joven.

La causa fue caratulada como delito de homicidio doloso y no como feminicidio, un punto que generó polémica en el debate público.

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A través de las redes sociales, el Colectivo Legado Diamantina Rosa pidió que las autoridades investiguen y aclaren el caso. “Nos unimos al dolor de nuestra compañera Reyna Gómez Molina, integrante de Diamantina Rosa, por la pérdida de su hija, Carolina Flores Gómez. Exigimos verdad y justicia. No habrá silencio ni olvido”, escribieron, según informó la revista HOLA.

Una manifestación está programada para el sábado 25 de abril a las 15 en CEARTE Ensenada, México. “Saldremos a las calles en una marcha pacífica para exigir justicia para Carolina Flores Gómez. Hagamos que su nombre resuene en las calles y llegue a donde sea necesario. Carolina merece justicia”, concluyeron.